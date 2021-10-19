Yüzlerce mahkumu serbest bıraktılar...

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Ülke basınındaki haberde, aktivistler, Insein Cezaevindeki yüzlerce siyasi mahkumun serbest bırakılmasını askeri yönetimin uluslararası camiada kaybettiği itibarını yeniden kazanma çabası olarak değerlendirdiği belirtildi.

Haberde, serbest bırakılan mahkumlar arasında görevden alınarak hapsedilen devrik lider Aung San Suu Çii’nin parti sözcüsünün de yer aldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Tom Andrews, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mahkumların serbest bırakılmasına ilişkin memnuniyetini dile getirerek askeri yönetimin siyasi tutukluları, fikrini değiştirdiği için değil baskı yüzünden salıverdiğini ifade etti.

ASKERİ YÖNETİM DAVET EDİLMEDİ



ASEAN'ın dönem başkanı Brunei'den cuma günü yapılan açıklamada, 26-28 Ekim'de gerçekleştirilecek ASEAN Zirvesi'ne Myanmar'ın askeri lideri General Min Aung Hlaing yerine siyasi olmayan bir temsilcinin davet edileceği bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri yönetimin, ülkedeki diyalog ve gerilimi azaltma vaatlerini yerine getirmemesi ve siyasi krizin çözümü için atanan ASEAN Özel Elçisi Erywan Yusuf'un devrik lider Suu Çii ve diğer tutuklu isimlerle görüşmesini yasaklaması, kararın gerekçeleri arasında gösterilmişti.

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Myanmar'daki askeri yönetimden cumartesi günü yapılan açıklamada, Min Aung Hlaing'in zirveye davet edilmemesinden duyulan hayal kırıklığı ifade edilmişti.

ASKERİ DARBE



Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.