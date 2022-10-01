'Yuva yıkan' Ukraynalı mülteci gözyaşları içinde anlattı: Ülkeme geri dönüyorum

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Ülkesinde başlayan savaştan kaçarak İngiltere'ye sığınan Ukraynalı Sofiia Karkadym'in aşk hikayesi aylardır İngiliz gazetelerinin manşetlerini süslüyor.

IT çalışanı olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Sofiia Ukrayna'dan kaçtıktan sonra 'Homes for Ukraine' kampanyası kapsamında İngiltere'ye sığındı ve 29 yaşındaki Tony Garnett ve karısı ona evlerini açtı.

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AİLESİNİ BIRAKIP UKRAYNALI MÜLTECİ İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Kendine ait bir güvenlik firması olan Tony, Sofiia evlerine yerleştikten çok kısa bir süre sonra genç kadına aşık oldu. Ve karısı ve iki çocuğunu bırakarak Ukraynalı mülteci ile aşk yaşamaya başladı.

Olay hem İngiliz medyasında hem dünya basınında geniş ilgi çekti. İkilinin birlikte çekildikleri samimi fotoğraflar gazete manşetlerini süslerken Sofiia da sosyal medyada ‘yuva yıkan’ mülteci kadın olarak anılmaya başladı.



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Olayın üstünden bir kaç ay geçmişken, İngiliz basını iki gün önce çiftin yollarını ayırdığını duyurdu. Sofiia Karkadym, The Sun Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Tony’nin kendisini kapıya koyduğunu belirterek, “Onu gerçekten sevdim ve hayatımızın geri kalanını birlikte geçirip çocuk sahibi olacağımızı düşündüm ama değişti. Beni kapı dışarı ettiğinde, bu ülkede param, gidecek hiçbir yerim, başka arkadaşım olmadığını biliyordu.” dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: UKRAYNA'YA GERİ DÖNÜYORUM

Sofiia'nın acil mülteci vizesi birkaç hafta sonra sona eriyor. Genç kadın bugün İngiliz basınına gözyaşları içinde yaptığı açıklamada bavullarını toplamaya başladığını ve hala savaşın devam ettiği ülkesi Ukrayna'ya geri döneceğini açıkladı.

Tony'yi tekrardan aradığını ve adamın kendini reddettiğini anlatan Ukraynalı kadın, "Telefonda onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim ve bir şans daha verirse birlikte mutlu olabileceğimizi anlattım ama bunu ısrarla reddediyor" dedi.



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Ailesinin Ukrayna'ya dönmesi konusunda ısrar ettiğini belirten Sofiia sözlerine şöyle devam etti;

"Geleceğimin nasıl olacağını bilmiyorum çünkü ülkem savaşta ve orada işler daha da kötüye gidebilir. Londra'da evi olan bir milyoner bana evini açmak istediğini söyledi ama bu benim için bir şey ifade etmiyor. Tony benim için milyonlar değerinde"

TONY'DEN CEVAP GELDİ: KALPSİZ DEĞİLİM

Tony'den eski sevgilisine cevap gecikmedi. Genç adam İngiliz Dailymail gazetesine yaptığı açıklamada "Ben kalpsiz değilim. Onun için üzülüyorum. Ancak ilişkiler sona erer. Umarım tüm bu histeri sona erdiğinde arkadaş olabiliriz. Dün gece onunla konuştum ve tekrar bir araya gelme şansımızın kesinlikle olmadığını söyledim. Bazen kibar olmak için zalim olmanız gerekir. Ukrayna'da çok daha iyi durumda olacağına inanıyorum" dedi.



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Tony'nin terk ettiği eski karısı da Lorna ise eski kocasına asla geri dönmeyi planlamadığını belirterek "Ben onunla tekrar bir araya gelmeyi planlamasam da o çok iyi bir baba. Sofiie ile birlikte olmak istememesi bizim için işleri kolaylaştırıyor. Bence Sofiie de benim ailemi mahvettikten sonra Ukrayna'ya ailesinin yanına dönse iyi olur." dedi.