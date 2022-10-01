Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

'Yuva yıkan' Ukraynalı mülteci gözyaşları içinde anlattı: Ülkeme geri dönüyorum

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Ukraynalı Mülteci#Tony Garnett
Yuva yıkan Ukraynalı mülteci gözyaşları içinde anlattı: Ülkeme geri dönüyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 17:23

İngiltere'de yaşayan 2 çocuk annesi Lorna, savaştan kaçan Ukraynalı mülteci Sofiia’yı evine aldı ancak 10 gün sonra kocası “Ben Sofiia’ya aşık oldum” diyerek evi terk etti. İkilinin hikayesi aylarca gazete manşetlerini süslerken, 'yuva yıkan' mülteci olarak anılan Sofiia bugün İngiliz medyasına gözyaşları içerisinde terk edildiğini anlattı.

Haberin Devamı

Ülkesinde başlayan savaştan kaçarak İngiltere'ye sığınan Ukraynalı Sofiia Karkadym'in aşk hikayesi aylardır İngiliz gazetelerinin manşetlerini süslüyor.

IT çalışanı olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Sofiia Ukrayna'dan kaçtıktan sonra 'Homes for Ukraine' kampanyası kapsamında İngiltere'ye sığındı ve 29 yaşındaki Tony Garnett ve karısı ona evlerini açtı.

Gözden Kaçmasın

Evine sığınan Ukraynalı mülteci için evliliğini bitirmişti… Tepkilere böyle cevap verdiEvine sığınan Ukraynalı mülteci için evliliğini bitirmişti… Tepkilere böyle cevap verdiHaberi görüntüle

AİLESİNİ BIRAKIP UKRAYNALI MÜLTECİ İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Kendine ait bir güvenlik firması olan Tony, Sofiia evlerine yerleştikten çok kısa bir süre sonra genç kadına aşık oldu. Ve karısı ve iki çocuğunu bırakarak Ukraynalı mülteci ile aşk yaşamaya başladı.

Olay hem İngiliz medyasında hem dünya basınında geniş ilgi çekti. İkilinin birlikte çekildikleri samimi fotoğraflar gazete manşetlerini süslerken Sofiia da sosyal medyada ‘yuva yıkan’ mülteci kadın olarak anılmaya başladı.

Yuva yıkan Ukraynalı mülteci gözyaşları içinde anlattı: Ülkeme geri dönüyorum

"TONY BENİ KAPI DIŞARI ETTİ"

Haberin Devamı

Olayın üstünden bir kaç ay geçmişken, İngiliz basını iki gün önce çiftin yollarını ayırdığını duyurdu. Sofiia Karkadym, The Sun Gazetesi'ne yaptığı açıklamada Tony’nin kendisini kapıya koyduğunu belirterek, “Onu gerçekten sevdim ve hayatımızın geri kalanını birlikte geçirip çocuk sahibi olacağımızı düşündüm ama değişti. Beni kapı dışarı ettiğinde, bu ülkede param, gidecek hiçbir yerim, başka arkadaşım olmadığını biliyordu.” dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI: UKRAYNA'YA GERİ DÖNÜYORUM

Sofiia'nın acil mülteci vizesi birkaç hafta sonra sona eriyor. Genç kadın bugün İngiliz basınına gözyaşları içinde yaptığı açıklamada bavullarını toplamaya başladığını ve hala savaşın devam ettiği ülkesi Ukrayna'ya geri döneceğini açıkladı.

Tony'yi tekrardan aradığını ve adamın kendini reddettiğini anlatan Ukraynalı kadın, "Telefonda onu ne kadar çok sevdiğimi söyledim ve bir şans daha verirse birlikte mutlu olabileceğimizi anlattım ama bunu ısrarla reddediyor" dedi.

Yuva yıkan Ukraynalı mülteci gözyaşları içinde anlattı: Ülkeme geri dönüyorum

"BİR MİLYONER BANA EVİNDE KALMAM İÇİN TEKLİFTE BULUNDU"

Haberin Devamı

Ailesinin Ukrayna'ya dönmesi konusunda ısrar ettiğini belirten Sofiia sözlerine şöyle devam etti;

"Geleceğimin nasıl olacağını bilmiyorum çünkü ülkem savaşta ve orada işler daha da kötüye gidebilir. Londra'da evi olan bir milyoner bana evini açmak istediğini söyledi ama bu benim için bir şey ifade etmiyor. Tony benim için milyonlar değerinde"

TONY'DEN CEVAP GELDİ: KALPSİZ DEĞİLİM

Tony'den eski sevgilisine cevap gecikmedi. Genç adam İngiliz Dailymail gazetesine yaptığı açıklamada "Ben kalpsiz değilim. Onun için üzülüyorum. Ancak ilişkiler sona erer. Umarım tüm bu histeri sona erdiğinde arkadaş olabiliriz. Dün gece onunla konuştum ve tekrar bir araya gelme şansımızın kesinlikle olmadığını söyledim. Bazen kibar olmak için zalim olmanız gerekir. Ukrayna'da çok daha iyi durumda olacağına inanıyorum" dedi.

Yuva yıkan Ukraynalı mülteci gözyaşları içinde anlattı: Ülkeme geri dönüyorum

TERKEDİLEN EŞ DE KONUŞTU: UKRAYNA'YA DÖNSE İYİ OLUR

Haberin Devamı

Tony'nin terk ettiği eski karısı da Lorna ise eski kocasına asla geri dönmeyi planlamadığını belirterek "Ben onunla tekrar bir araya gelmeyi planlamasam da o çok iyi bir baba. Sofiie ile birlikte olmak istememesi bizim için işleri kolaylaştırıyor. Bence Sofiie de benim ailemi mahvettikten sonra Ukrayna'ya ailesinin yanına dönse iyi olur." dedi. 

Gözden Kaçmasın

İlhak töreninden bir gün sonra flaş hamle Ukrayna Lyman şehrini kuşattı...İlhak töreninden bir gün sonra flaş hamle! Ukrayna Lyman şehrini kuşattı... Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Ukraynalı Mülteci#Tony Garnett

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

50 yıl ve 500 milyon dolar... Hepimizin hayatındaki o gülen yüzün arkasındaki dev şirket

#Smiley Şirketi
Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

Z kuşağı ‘damardan’ seviyor

#Müzik
Uğruna yola düşmeye değer... Türkiyenin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

Uğruna yola düşmeye değer... Türkiye'nin dört bir yanından kültüre ve yöresel lezzetlere doyacağınız 10 adres

#Rota