Yunanistan’dan küstah tehdit

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Yunan “Star” televizyonundaki demecinde “Türkiye ile sorunların askeri çözümle halledilmesi olasılığına da hazır mıyız” sorusuna “Aynen öyle. O noktaya varmak istemiyoruz. Ancak, egemenlik haklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” cevabını verdi.

AB’YE ŞİKÂYET ETTİLER

Yunanistan Devlet Bakanı Yorgo Yerapetritis, “Selanik 94.5” radyosuna verdiği demecinde “Türkiye ne yaparsa yapsın, egemenlik haklarımızı koruyacağız. Bu mücadelede yalnız değiliz” şeklinde konuştu. Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’e gönderdiği mektupta, Türkiye’yi şikâyet etmişti. Yunan Hükümet Sözcüsü Stelyo Peças da “Türkiye’nin tahrik edici ve yasa dışı davranışları üzerine, Başbakan Miçotakis, iki başkana mektup göndermeyi gerekli gördü. Türkiye’nin gerginliği tırmandırması, Türk-Yunan ilişkilerini değil, Türkiye-AB ilişkileri krize sürükler” demişti.

TPAO BAŞVURMUŞTU

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kısa süre önce, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler’e (BM) bildirdiği kıta sahanlığı içinde yeni aramalar için ruhsat talebinde bulunmuştu. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da “TPAO’nun sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM’ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir” demişti. Yunanistan, TPAO’nun ruhsat istediği bölgelerin önemli bir bölümünün “kendi kıta sahanlığı” içinde bulunduğunu ileri sürüyor. Bu bölgeler Rodos, Kerpe, Kasos ve Girit adaları açıkları olarak belirtiliyor.





ATİNA’DA ENDİŞE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile görüşmesi. Erdoğan’ın “Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere arama ve sondaj dahil işbirliğimizi genişletmeyi hedefliyoruz” demesi Atina’yı daha da endişelendirdi. Deniz yetki sınırlarına ilişkin Türkiye-Libya mutabakat protokolü nedeniyle Doğu Akdeniz’deki emelleri suya düşen Yunanistan, Libya’da darbeci Halife Hafter’i destekliyor. Bu arada Hürriyet’in dünkü “Ayasofya ödevi verdi” manşetli haberi Yunan medyasında geniş yer aldı. Yunan haber siteleri, “Erdoğan Ayasofya’yı cami yapmakta ısrarlı”, “Erdoğan Ayasofya kozunu kullanıyor” ve “Erdoğan Ayasofya’nın statüsünü değiştirmek istiyor” başlıklarını kullandılar.

TÜRK ÖZEL HAREKÂT BOTUNA TACİZ ATEŞİ

Türk-Yunan sınırında polis özel harekât botuna taciz ateşi açıldı. Anadolu Ajansı’nın haberine göre Edirne Valiliği’nin açıklamasında, önceki akşam saatlerinde Meriç ilçesindeki Rahmanca köyü mülki sınırlarındaki Başyurt Hudut Karakolu yakınlarında Meriç Nehri’nde devriye görevi yapan özel harekât polisinin Türkiye sınırı kısmında bir göçmene ait olduğu belirlenen ceset tespit ettiği belirtildi. Özel harekât polisinin, cesedi fotoğrafladığı sırada botlarına Yunanistan tarafından taciz ateşi açıldığı ifade edilen açıklamada, “Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekât botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur” ifadesi kullanıldı.