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Dünya
AA
Haber Giriş: 29.02.2020 - 18:53,Son Güncelleme:/

Yunanistan'dan AB'ye acil toplantı talebi

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Yunanistan'dan AB'ye acil toplantı talebi
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Yunanistan'ın, düzensiz göçmen sorunuyla ilgili son gelişmeler nedeniyle Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanması talebinde bulunduğu bildirildi.

Basındaki haberlere göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.

Dendias, görüşmede, Borrell'i düzensiz göçmen meselesiyle ilgili bilgilendirdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyinin acilen toplanmasını talep etti.

Nikos Dendias, aynı konuya ilişkin ABD'nin Atina Büyekelçisi Geoffrey Pyatt ile bir araya gelmesinin yanı sıra Avusturya, Bulgaristan ve Kuzey Makedonyalı mevkidaşlarıyla da telefon görüşmeleri yaptı.

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