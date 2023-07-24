Yunanistan'daki yangınlarda son durum... CNN muhabiri canlı yayında anlattı: Bir ada kül oldu!

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Yunanistan’da Atina veRodos adasındaki orman yangınları sürüyor. Rodos adasında yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edilirken, binlere turistin ise yangın bölgesinden kaçmak için bekleyişi sürüyor.

İşte Elinda Labropoulou'nun bölgeden aktardıkları:

Şu anda haber geldi, maalesef alevlerin yeniden büyüdüğünü öğrendik. Durum dün gece ve sabah daha iyi görünüyordu ancak Rodos'ta daha fazla evin yandığını bildirdiler.

Daha fazla alan tahliye ediliyor. Şu ana kadar en az 19 bin insanın tahliye edildiğini duyduk. 16 bin kişi karayolundan, 3 bin kişi de denizyolu ile tahliye edildi. Turistler de adadan kaçmaya çalışırken havalimanlarında kapalı kaldılar. Şu an turist sezonunun en tepesindeyiz. Bu da Yunanistan'ın Rodos'ta yaptığı en büyük tahliye operasyonu oldu. Türkiye'den de destek geldi. Şu anda 2 uçak Rodos'un üzerinde faaliyette.

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Yunanistan'da süren tek yangın Rodos'ta değil. Aynı zaman Korfu'da da büyük bir yangın devam ediyor. Turistlerin olduğu popüler bir ada. Onun dışında da yangın Yunanistan'ın diğer kısımlarında da devam ediyor.

Şu an olduğum yer Atina'daki daha büyük bir yangının parçası. Burası geçen hafta yanan bir orman. Aynı zamanda evler de yanmıştı burada. Şu an alevler tekrardan canlanmaya başladı ancak Rodos'ta devam eden tahliyeler çoğunlukla başka havalimanı şirketleri, dışişleri, büyükelçilikler aracılığıyla gerçekleşiyor. Rodos'taki havalimanında olan insanları özellikle de Avrupa'daki ülkere geri götürüyorlar. Bazıları da sadece evine uçmak istiyor.