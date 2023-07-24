Yunanistan'dan acı itiraf:... Uydu görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne serdi! Turistlerin 'kaçış' için bekleyişi sürüyor

Haberin Devamı

Orman yangınları Yunanistan'ın Rodos adasını kasıp kavururken turistlerin tahliyesi sürüyor.

Yetkililere göre şimdiye kadar 16 bin kişi kara yoluyla, 3 bin kişi ise denizden tahliye edildi.

Yunanistan İklim Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanlığı, 'Şimdiye kadarki en büyük orman yangını tahliyesinin gerçekleştiğini' söyledi.

Binlerce kişi adadan tahliye edilirken çoğu turist binlercesi ise sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

Gelen uydu görüntüleri ise adadaki felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

Rodos Belediye Başkan Yardımcısı Athanasios Vyrinis, insanların karton kutuların üzerinde yattığını ve zorunlu ihtiyaçlarda yetersizlikler olduğu uyarısı yaptı.

Haberin Devamı

Vyrinis 'Sadece suyumuz ve biraz da basit gıdamız var. Şilte ya da yatağımız yok' dedi.

YUNAN İTFAİYESİ ÖZÜR DİLEDİ

Vyrinis ayrıca Rodos’a yeni ulaşanların kalacak yerleri olmadığını söyledi. Yunan itfaiyesi özür diledi ve durumun kötüleşebileceği uyarısı yaptı.

Eşi, oğlu ve arkadaşının ailesiyle Rodos'ta bulunan Abi James, yaşadıklarını İngiliz Daily Mail gazetesine anlattı.

İngiliz turist otellerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve tahliye için beklediklerini belirtti.

YUNAN BASINI: KABUS DEVAM EDİYOR

Yunan basınıdan ise itiraf gibi bir haber geldi. Bölgedeki gelişmeleri canlı blog sayfası üzerinden dakika dakika duyuran In.gr 'Kabus , Rodos, Korfu, Agios ve Karystos'taki yangın cephelerinde devam ediyor' dedi.

Haberde pek çok bölgede yangınların kontrol altına alınamadığı ve yeni tahliye emirlerinin verildiği bilgisine yer verildi.

RODOS'UN ARDINDAN BİR ADA İÇİN DAHA TAHLİYE KARARI

Haberin Devamı

Rodos'tan gelen haberlerin ardından, Yunanistan'ın kuzeybatısındaki Korfu adalarında da yangın çıktığı duyuruldu.

Rodos'un ardından yangınlar ile mücadele eden Corfu adasında da tahliyeler başladı.

İngiliz Mirror gazetesi turistlerin uğrak noktası konumundaki adaya tahliye için uçaklar gönderildiğini yazdı.