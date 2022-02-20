Yunanistan'daki feribot faciasından kötü haber geldi! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

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Aralarında Türk vatandaşı Mehmet Çakır’ın da bulunduğu 11 kayıp kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İtalyan bandıralı Ro-ro gemisi “Euroferry Olympia”de geçen cuma yangın çıkmıştı. AFP'nin haberine göre; İtfaiye ekipleri, gemide yanmış bir kamyonun içinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.



BİLETSİZ YOLCU ENDİŞESİ



Gemiden kurtarılan 281 yolcu ve mürettebat arasında bulunan 23 Türk vatandaşı geçen cumartesi gecesi önce İgumeniça Limanı'na feribotlarla, ardından da otobüslerle İstanbul'a getirilmişti. Gemide biletsiz seyahat eden yolcuların da bulunması, dolayısıyla kayıp sayısının 11’den fazla olmasından endişe ediliyor.











