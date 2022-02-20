Yunanistan'daki yanan feribotta kayıplardan birine ulaşıldı!

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Cuma günü Yunanistan’dan İtalya'ya doğru aralarında Türk yolcularında bulunduğu 270’ten fazla kişiyle hareket eden Euroferry Olympia adlı feribotta çıkan yangının ardından Yunan Sahil Güvenliğinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yunanistan açıklarında sabah saatlerinde seyir halindeki bir feribotta çıkan yangında 54 saatin ardından 1 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

Cuma günü, Yunanistan - İtalya seferini yaparken büyük bir yangına sahne olan Euroferry Olympia'dan umut dolu bir haber geldi. Yerel saatle 08.50’de açıklama yapan yetkililer, kayıp 12 kişiden biri olan 21 yaşındaki Belarus vatandaşının, feribotun kıç kısmına yakın bir yerde sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Genç yolcunun ilk söz olarak “Yaşıyor muyum” dediği öğrenildi. Sürat teknesi ile Korfu Adası’na çıkarılan kişi, gazetecilerden gelen sorulara cevap vermedi. Genç kazazedenin şok içerisinde olduğu gözlemlendi.



1 TÜRK YOLCU HALA KAYIP

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Euroferry Olympia’da seyahat eden 25 Türk vatandaşından 24’ü kurtarılmıştı. Mehmet Çakır isimli Türk yolcu ise yangının başladığını günden bu yana kayıp listesinde yer alıyor.

Mehmet Çakır’ın akrabası Ahmet Gür tarafından yapılan açıklamada, “Kayıp olan kişiler arasında Mehmet de var. Telefonların ucundayız. Gelecek bir haberi bekliyoruz. Tüm aile perişan olduk” dedi.

Öte yandan feribottaki yangının hala devam ettiği belirtildi.

Feribotta cuma günü yangın çıkmış, feribottaki 278 kişi kurtarılarak Korfu Adası'na ulaştırılmıştı.

Feribotta 23'ü tır şoförü, 4'ü turist toplam 27 Türk vatandaşının yolculuk ettiği kaydedilirken, kurtarılan 26 Türk vatandaşı Korfu'da misafir edilmişti.