Yunanistan'da 'siyasi deprem'in etkileri sürüyor! Çipras'tan itiraf: Acı verici bir şok

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Yunanistan'da Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde yüzü gülen taraf Başbakan Miçotakis’in lideri olduğu merkez sağcı Yeni Demokrasi (ND) partisi oldu.

Yeni Demokrasi Partisi (ND) yüzde 40 gibi hiçbir anketin öngöremediği bir oranla seçimleri önde bitirirken, ana muhalefet partisi SYRİZA'nın oyları yüzde 20.07’de kaldı. Üçüncü büyük parti PASOK’un oy oranı yüzde 11.46, sandalye sayısı 41 oldu. Komünist Parti 26 milletvekilliği, Yunan çözümü ise 16 milletvekilliği kazandı.

MİÇOTAKİS HÜKÜMET KURMA GÖREVİNİ İADE ETTİ

Miçotakis her ne kadar büyük bir zafere imza atsa da, nisbi Seçim sistemine göre hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan yüzde 46’lık oy oranına ulaşamadı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu seçimin lideri Kiryakos Miçotakis'e hükümet kurma görevini verdi ancak Miçotakis, "Mevcut parlamentodan bir hükümet kurma koşullarının esasen mevcut olmadığını düşünüyorum” diyerek görevi iade etti.

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Miçotakis'in kararı sonrası hükümet kurma görevi diğer parti liderlerine verilecek. Hiçbir partinin hükümet kurmakta başarılı olamaması halinde genel seçimde salt çoğunluk esasının uygulanacağı ikinci tura gidilecek.



Yunanistan haritası adeta Yeni Demokrasi (ND) partisinin rengi olan maviye boyanırken eski Başbakan Aleksis Çipras’ın lideri olduğu Radikal Sol Koalisyon (SYRİZA) sadece Batı Trakya’nın Gümülcine kentinde birinci parti çıktı.

Miçotakis'den sonra hükümet kurma görevi verilen Çipras bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevaplandırdı ve ağır yenilgi hakkında itiraf niteliğinde sözlere imza attı.

"Anayasal sorumluluğum gereği buraya geldim, zira hükümet kurma olasılığı görmüyorum" diyen Çipras görevi iade ettiğini duyurdu.

"ACI VERİCİ BİR ŞOK, TÜM SORUMLULUĞU ALIYORUM"

Aldıkları oy oranını "Acı verici bir şok' olarak tanımlayan ÇİPRAS tüm sorumluluğu üzerine aldığını belirterek Yunan halkından özür diledi ve sözlerine şöyle devam etti;

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"Benim sözlüğümde sorumluluğu üzerine almak hemen ayağa kalkmak ve savaşmak demektir. Sizin de bildiğiniz gibi zaferlerin babası çokken kaybedenin sadece bir tanedir. Zor zamanlarda sorumluluk almayı öğrendim, şimdi de bu zorlu mücadelenin ortasında pes etmeyeceğim. Toplumun yaralarını saracağız. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmak dışında çaremiz yok"



GÖZLER YENİDEN ANKETLERE ÇEVRİLDİ

Yunanistan artık gözünü ikinci tur seçimlere çevirmişken France 24 kanalı SEÇİM sonuçlarını 'siyasi bir deprem' olarak tanımlayan Miçotakis'in gözünü yeniden anketlere çevirdiğini yazdı.

Geçtiğimiz yıl patlak veren dinleme skandalı ve Yunanistan'ı sarsan tren kazasının seçmenin tercihlerini önemli oranda etkilediğini öne süren France 24, seçime katılımın yaklaşık yüzde 60 olduğuna dikkat çekti.