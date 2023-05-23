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Bakhmut için binlerce adamı feda ettiler... Rus askerleri büyük tuzağa düştü!

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#Rusya#Ukrayna#Bakhmut
Bakhmut için binlerce adamı feda ettiler... Rus askerleri büyük tuzağa düştü
Birsen Ateş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 12:13

Moskova aylardır ele geçirmek için savaştığı Bakhmut'ta kontrolü sağladığını iddia ediyor ancak Ukraynalı komutanlara göre Rus askerleri büyük bir tuzağa düştü...

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Ukrayna savaşı bir yılını geride bırakmışken gözler Rus ve Ukrayna birliklerinin aylardır ele geçirmek için çaba verdiği küçük sanayi şehri Bakhmut'a çevrilmiş durumda.

Bakhmut savaşında Rusya'nın yanında yer alan ve çatışmalarda kilit bir rol oynayan paralı asker grubu Wagner geçtiğimiz hafta kritik kenti ele geçirdiğini duyurdu. Ancak Kiev Moskova'nın iddiasını reddederek Rus askerlerinin sadece küçük bir bölgeyi kontrol ettiğini öne sürdü.

Rusya'nın on binlerce askerini kaybettiği Bakhmut savaşı tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Batı medyasında 'kıyma makinesi' benzetmelerine neden oldu

RUS ASKERLERİ TUZAĞA DÜŞTÜ

Ukraynalı general General Oleksandr Syrskyi'ye göre dokuz ay süren ezici bir çatışmanın ardından Bakhmut'un içine giren Rus askerleri aslında büyük bir tuzağa düştü.

"Wagner'in adamları fare kapanına düşen fareler gibi Bakhmut'a girdiler." diyen Syrskyi Wagner şehrin içine doğru ilerlerken Ukrayna kuvvetlerinin şehri 3 taraftan kuşattığını belirterek şimdi saldırıya geçeceklerini iddia etti.

Bakhmut için binlerce adamı feda ettiler... Rus askerleri büyük tuzağa düştü

RUS ASKERLERİ UKRAYNA TOPÇULARININ HEDEFİNDE

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Moskova, Bakhmut'un merkezini kontrol ediyor olsa da, askeri analistler, Kremlin'in zaferinin stratejik olarak avantajlı olmadığını söylüyorlar. Kiev artık şehrin etrafındaki yüksek zemini elinde tutuyor ve Rus askerleri otomatik olarak Ukrayna topçularının görüş alanına giriyor.

15 aydır devam eden savaşta büyük bir karşı saldırıya hazırlanan Ukrayna için asıl önemli nokta ise küçük bir kent için Rusya'nın kaybettiği asker sayısı.

Bakhmut için binlerce adamı feda ettiler... Rus askerleri büyük tuzağa düştü

BAKHMUT İÇİN BİNLERCE ADAMINI FEDA ETTİ

Wagner'in Bakhmut savaşı için on binlerce adamını feda ettiği grubun lideri Yevgeny Prigozhin tarafından bile kabul edilen bir gerçek. Ukrayna'ya göre bu durum düşmanda moral bozukluğuna neden oluyor.

Askeri analistlere göre Wagner grubunun Kremlin ile arasında aylardır devam eden sürtüşme de Kiev açısından büyük bir avantaj.

Bakhmut için binlerce adamı feda ettiler... Rus askerleri büyük tuzağa düştü

"ÖNCE TÜKET SONRA SALDIR"

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Üst düzey Ukraynalı yetkililer aylarca süren direnişin, Rusya'nın başka yerlerdeki yeteneklerini sınırlandırması ve Ukrayna'nın ilerlemesini sağlaması nedeniyle de değerli olduğunu söylüyor.

Ukraynalı Albay Yevhen Mezhevikin ise Bakhmut'taki durumu kısaca şu sözlerle özetliyor

"Ana fikir onları tüketip sonra saldırmaktır"

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#Rusya#Ukrayna#Bakhmut

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