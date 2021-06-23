Yunanistan'da sağlık çalışanları iş durdurma eylemine gitti

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonunun (POEDIN) çağrısıyla 5 saatlik iş bırakma eylemine giden doktor ve sağlık çalışanları, başkent Atina'da Çalışma Bakanlığı binası önünde bir araya geldi.

Sağlık sistemini protesto eden yüzlerce sağlık çalışanı, daha sonra Sağlık Bakanlığına yürüdü.

POEDİN Başkanı Mihalis Yannakos, grup adına yaptığı konuşmada, "Salgınla mücadelede başkalarının hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını hiçe sayan sağlık çalışanları şimdi de hastalanmış sağlık sistemine karşı mücadele veriyor." dedi.

Çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelelerine devam edeceklerini belirten Yannakos, daha fazla çalışanın sağlık sistemine dahil edilmesinin gerekli olduğunu savundu.

Atina’da geçtiğimiz haftalarda binlerce kişi, Yunan hükümetinin yeni çalışma yasa tasarısına karşı genel grev düzenlemek için sokaklara dökülmüştü.

Sol partilerin ve sendikaların çağrısı üzerine düzenlenen 3 ayrı genel grevde, aralarında basın, sağlık ve diğer sektörlerdeki işçilerin de yer aldığı toplamda 12 binden fazla kişi yer alırken, sol parti SYRIZA’nın lideri ve Yunanistan’ın eski Başbakan Alexis Çipras’ta katılarak, destekçileri ile birlikte tezahürat ve sloganlar atmıştı

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