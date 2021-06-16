Yunanistan greve gitti, hayat felç oldu!

Yunan halkı tartışmalı iş yasası yüzünden günlerdir devam eden protestolarını sürdürüyor. İşçilerin bugün başlattığı genel grev sonrasındaysa ülkede hayat adeta felce uğradı.

Atina’da geçtiğimiz perşembe günü binlerce kişi, Yunan hükümetinin yeni çalışma yasa tasarısına karşı genel grev düzenlemek için sokaklara dökülmüştü.

Sol partilerin ve sendikaların çağrısı üzerine düzenlenen 3 ayrı genel grevde, aralarında basın, sağlık ve diğer sektörlerdeki işçilerin de yer aldığı toplamda 12 binden fazla kişi yer alırken, sol parti SYRIZA’nın lideri ve Yunanistan’ın eski Başbakan Alexis Çipras’ta katılarak, destekçileri ile birlikte tezahürat ve sloganlar attı.

Dün gerçekleşen grev yürüyüşü ise yoğun turist trafiğinin yaşandığı Yunan adalarına düzenlenen feribot seferlerinin iptaliyle birlikte adeta ülkeyi felce uğrattı.

İş yasasının bugünkü parlamento oturumda oylanacağı bildirilirken 24 saattir devam eden grev gösterileri yüzünden Atina'da şehir içi ulaşım da aksıyor.





Yunan hükümetinin 8 saatlik çalışma süresini ortadan kaldıran ve işçilerin korunmasına ilişkin hayati maddeleri de devre dışı bırakacak olan yasa tasarısı sadece muhalefet kanadında değil halkın büyük çoğunluğunda da tepkiyle karşılandı.

Hükümetin 'esnek' çalışma saatleri şeklinde benimsetmeye çalıştığı yasa işçilerin aleyhine işletilecek şeklinde yorumlanıyor ve kimse tarafından istenmiyor.

Kostis Hacidakis’e atıfla “Hacidakis yasası” denilen yasa tasarısında 8 saatlik iş günü 10 saate kadar çıkarılıyor. Sosyal güvenlik, toplu sözleşme hakkı ile grev ve gösteri hakları da sınırlandırılıyor.



Grev yürüyüşleri ve protesto gösterilerinin akşam saatlerinde parlamento binası önünde devam etmesi bekleniyor.

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