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Yunanistan'da 2023 alarmı... Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları için acı itiraf

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunanistanda 2023 alarmı... Türkiyenin yeni nesil yerli silahları için acı itiraf
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 10:29

Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerleyişe yetişemeyen Yunanistan son dönemde gözünü Türkiye'den ayırmıyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerine geniş yer ayıran komşu basını yerli ve milli silahlar ile ilgili itiraf gibi bir analiz yayınladı.

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Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye.

Ege ve Akdeniz'deki tansiyon Atina'dan gelen haberler ile yükselirken Yunan basını Türkiye'nin yeni nesil yerli silahlarını sayfalarına taşıdı.

Türkiye'nin bir dizi uçak, drone ve helikopter geliştirdiğini yazan In.gr itiraf gibi bir analiz yayınladı.

Yunanistanda 2023 alarmı... Türkiyenin yeni nesil yerli silahları için acı itiraf

Gazete 5. nesil savaş uçağı Milli Muharip Uçak, TF-X'in ilk uçuşunun 2023'te yapılmasının planlandığını yazdı.

Haberde 'Muhtemelen ilk kez 2023'te uçan başka Türk uçakları ve insansız hava araçları göreceğiz' denildi.

Bayraktar Kızılelma'nın taksi ve kalkış testlerini Kasım 2022'de tamamladığını belirten gazete 'İlk uçuşu muhtemelen 2023'ün başlarında gerçekleşecek' dedi.

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Yunanistanda 2023 alarmı... Türkiyenin yeni nesil yerli silahları için acı itiraf

Haberde Bayraktar Kızılelma için radarlardan kaçma yeteneği nedeniyle hesaba katılması gereken bir güç olacağını yorumuna yer verildi.

Hurjet'in ilk uçuşunun Mart 2023'te yapılmasının planlandığını yazan gazete, Türkiye'nin uçağın seri üretimine Ocak 2022'de onay verdiğinin altını çizdi.

Haberde 'Hurjet, Türkiye'nin yaşlanan Northrop T-38 Talon ve F-5 savaş uçaklarının yerini alacak' denildi.

Yunanistanda 2023 alarmı... Türkiyenin yeni nesil yerli silahları için acı itiraf

'TAI ayrıca, Göksungur olarak adlandırılacak, maksimum Mach 0.7 (858 km/s) hıza sahip ses altı bir insansız hava aracı geliştiriyor' diyen gazete söz konusu İHA'nın ilgi toplamak ve ateş desteği sağlamak için tasarlandığını yazdı.

Analizde ATAK 2 helikopterine de yer ayıran gazete yeni modelin selefine göre iki kat daha fazla yük ile havalanabileceğini belirtti.

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