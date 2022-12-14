Dünyanın en zengin insanı değişti... Elon Musk unvanını kaybetti

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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve özel uzay şirketi SpaceX'in CEO'su Musk'ın Twitter'ı satın alması ünlü milyardere pahalıya mal oldu.

44 milyar dolar karşılığında Twitter'ın patronu olan Musk Tesla'nın hisselerindeki düşüşün ardından 'dünyanın en zengin kişisi' unvanını kaybetti.

Tesla'nın hisse fiyatlarındaki düşüşte, Twitter'ın satın alım sürecinde yaşananların da etkisi olabileceği düşünülüyor.

Yatırımcılar ayrıca ekonomideki yavaşlama ve artan borçlanma maliyeti nedeniyle Tesla araçlara olan talebin düşeceğinden endişeli...

Tesla'nın hisselerinin yüzde 14'ünün sahibi olan Musk, hem Forbes hem de Bloomberg'in listesinde ikinci sıraya geriledi.

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Musk, Twitter'ı satın alabilmek için yaklaşık 20 milyar dolarlık Tesla hissesini satmıştı. Bunun da hisse fiyatlarındaki düşüşte etkisi oldu.

İŞTE DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI

Forbes ve Bloomberg'e göre, artık dünyanın en zengini, Fransa merkezli lüks tüketim ürünleri firması LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault.

Forbes'a göre Musk'ın kişisel serveti 178 milar dolar. Arnault'unkiyse 188 milyar dolar.

Bloomberg'e göre ise Musk'ın serveti 168,5 milyar dolarken, Arnault'unki 172,9 milyar dolar.

Dünyada toplu üretime geçen ilk elektrikli araç şirketlerinden olan Tesla, hatalı araçların geri çağırılması ve sürücüsüz araçlarda yaşanan kazalara dair açılan soruşturmalar nedeniyle de kan kaybetti.

Musk ayrıca Haziran ayında yaptığı açıklamada, şirketin Almanya'nın başkenti Berlin'de ve ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'de kurulan yeni fabrikalarının, Çin'deki pil sıkıntıları ve tedarik zincirindeki aksamalar yüzünden milyarlarca dolar zarar ettiğini söylemişti.

2019'da 15-20 dolar bandında seyreden Tesla hisseleri, 2020'yi 235 dolar değere ulaşarak kapatmış, 5 Kasım 2021'de ise 407 dolarla zirveyi görmüştü. Tesla hisseleri 13 Aralık itibarıyla 160 dolar civarında seyrediyor.