Yunanistan 'terör yuvası'nı kapatıyor! Yıllar sonra dikkat çeken karar...

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Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketi ve Yunanistan'daki tren faciası sonrası gösterilen karşılıklı dayanışma iki ülke arasında diyalog köprüsünü yeniden kurdu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, geçtiğimiz Salı günü Hatay'ı ziyaret ederek Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüştü, aynı gün Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.



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Mayıs 1988’de, dönemin dışişleri bakanları Mesut Yılmaz ile Karolos Papulyas’ın imzaladıkları Atina Mutabakat Bildirisi’nde, turizmin yoğun olduğu 1 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında, Ege’nin uluslararası sularında ve uluslararası hava sahasında tatbikatlardan kaçınılması öngörülmüştü.Daha sonra da, ‘moratoryum’ süresi bir ay (15 Haziran-15 Eylül) uzatılmıştı. Ancak ilerleyen zamanlarda mutabakata her zaman uyulmamıştı.

Sıcak mesajların verildiği görüşmeler sonrası Yunan Basınına konuşan Panayiotopulos, Ta Nea gazetesindeki demecinde, Akar ile iki ülkenin Ege’de askeri tatbikat sayısını sınırlandırmaları ve yaz aylarındaki askeri tatbikatlar ile ilgili ‘moratoryum’ süresinin bir ay uzatılmasını konuştuklarını söyledi.

Bakanın yaptığı 'moratoryum' açıklaması ülkede büyük yankı uyandırırken Atina hükümetinden dikkat çeken bir adım daha geldi.



YUNANİSTAN TERÖR YUVASINI KAPATIYOR

1985 yılında mülteciler için kurulan ancak bugüne kadar yüzlerce PKK'lı teröriste ev sahipliği yaptığı ortaya çıkan Lavrion Kampı neredeyse 40 yıl sonra kapatılıyor.



Yunanistan'ın aldığı dikkat çeken karar, tam iki ülke arasında buzların yavaş yavaş eridiği bir döneme denk gelirken, Yunan medyası zamanlamaya dikkat çekti ve bu adımın 'Türkiye'yi memnun edeceğini' belirtti.



Yunanistan'ın en büyük gazetelerinden biri olan Kathimerini, Türkiye'nin kampı 'terör yuvası' olarak adlandırdığına dikkat çekti ancak kampın kapatılmasına yönelik sürecin Türkiye-Yunanistan yakınlaşmasından çok daha önce başladığını iddia etti.

Gazetede yer alan bilgilere göre 2 bloktan oluşan ve 80 daireye sahip olan kamp, kötü durumda olduğu ve depremde yıkılma ihtimali olduğu için kapatılıyor.

Lavreotiki Belediyesi'ne bağlı Lavrion kampında kalan 150 kişiden 100'ü Attika Bölgesi'ndeki diğer göçmen kamplarına gönderildi. Geride kalan 50 kişinin de kısa bir süre içinde transfer edilmesi bekleniyor.



Kathimerini ayrıca Atina yönetiminin altı yıldır kampa fon sağlamadığını ve yönetimine müdahale etmediğini hatırlattı.



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TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDEKİ DİKEN

ANT1, kararın 'sembolik bir önem taşıdığını' belirterek, kampın içinde kalanların çevredeki diğer mülteci kamplarına gönderileceği belirtirken, newsit.gr haber sitesi kampın yıllardır Türk-Yunan ilişkilerindeki bir 'diken' olduğunu yazdı.



Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion Kampı 'nın geçmişi Soğuk Savaş dönemine kadar uzanıyor. Sovyetler Birliği'nden kaçan mültecilerin sığındığı kamp, yıllar içinde terör örgütünün kontrolüne geçerek, adeta PKK'nın Avrupa'daki yuvası haline geldi.

Resmi olarak Yunanistan Göç Bakanlığı'na bağlı sözde mülteci kampının güvenliği Yunanistan Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanıyordu.

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Türkiye aleyhinde eylem yapan teröristlere kucak açan kamptan gelen görüntülerde terör örgütü mensuplarının elebaşı Öcalan'ın posterleri astığı görülmüştü

