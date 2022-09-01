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Yunanistan tepki göstermişti... NATO 30 Ağustos paylaşımını sildi

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#NATO#Yunanistan#Türkiye
Yunanistan tepki göstermişti... NATO 30 Ağustos paylaşımını sildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 07:18

NATO Müttefik Kara Komutanlığı'nın dün 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı paylaşım Yunanistan'dan gelen tepki sonrası kaldırıldı.

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NATO Müttefik Kara Komutanlığı sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir gönderi paylaşıldı.

Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denildi.

Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanıldı.

NATO'nun söz konusu paylaşım Yunan medyasında geniş yankı buldu. Pek çok gazete bu paylaşıma tepki gösterdi.

O gazetelerden birisi olan Ta Nea gazetesi haberi 'NATO bombası: Türkiye'yi 1922'de Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ettiler' başlığı ile okurlarına sundu.

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Daha önce Türkiye ile ilgili asılsız iddiaları sayfalarına taşıyan gazete haberde şu ifadelere yer verdi;

'Aslında bugün (30 Ağustos), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk yetkililerin Yunanistan'a yönelik tehditlerle sert bir saldırı başlatmayı seçtiği gündür.'

Yunanistan tepki göstermişti... NATO 30 Ağustos paylaşımını sildi

CNN Yunanistan ise 'NATO Türkiye'yi Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı kutladı' başlıklı haberinde paylaşımın 'şaşkınlık yarattığı' iddia edildi.

Haberde 'LANDCMD mesajında 'Zafer Bayramınız Kutlu Olsun' yazıyor. Esasen Türkiye'yi NATO ailesinin bir başka üyesi olan Yunanistan'a karşı kazandığı zaferden dolayı tebrik ediyor' denildi.

YUNANİSTAN NATO'YU NATO'YA ŞİKAYET ETTİ

Kathimerini'de yer alan habere göre, Yunan basının bu haberlerinin ardından Atina harekete geçti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ittifakın daimi temsilcisinin paylaşımı kınayan bir şikayette bulunduğunu söyledi.

Bakanlık, Yunan ordusunun benzer bir şikayeti Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Karargahı'na sunacağını açıkladı.

ATİNA'NIN GİRİŞİMİNDEN SAATLER SONRA SİLİNDİ

Yunanistan’ın açıklamasından saatler sonra, kutlama mesajı içeren paylaşım silindi.

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#NATO#Yunanistan#Türkiye

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