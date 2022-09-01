NATO’ya S-300’lü tacizin kanıtı

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AKDENİZ’de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını yapan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16’lar, 23 Ağustos’ta Girit Adası’nda konuşlu Yunanistan’a ait Rus yapımı S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada (yaklaşık 3 bin metre) görev uçuşundaki F-16’ya yerden havaya füze kilidi attı. Yunan askeri yetkilileri ise NATO Angajman Kuralları’nda ‘düşmanca hareket’ olarak nitelendirilen davranışı inkar etti.

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DELİLLER GİDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın olayı kabullenmemesi üzerine harekete geçti. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı belirtilen tacizle ilgili radar görüntüleri alındı. Görüntülerin NATO Genel Sekreterliği başta olmak üzere İttifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına gönderilmesi planlanıyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tacize ilişkin “Sürekli gerginliği artırmaya çalışan komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez” açıklaması yapmıştı.

SEKİZ AYDA 256 İHLAL, 158 TACİZ

Güvenlik kaynakları, 2022 yılı başından bugüne kadar Yunanistan’a ait savaş uçaklarının Türk hava sahasını 256 defa ihlal ettiğini, Türk jetlerine yönelik de 158 tacizde bulunduğuna dikkat çekti. Yunanistan sahil güvenlik botlarının da Türk karasularını 33 defa ihlal ettiği kaydedildi.