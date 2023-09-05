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Son dÃ¶nemde ikili iliÅŸkilerde pozitif rÃ¼zgarlarÄ±n estiÄŸi Yunanistan'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Yorgos Yerapetritis bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye bir ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirip DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Kiryakos MiÃ§otakis'in New York'ta gerÃ§ekleÅŸtirmesi planlanan gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi yapÄ±lan ziyaret bugÃ¼n Yunanistan basÄ±nÄ±nÄ±n en Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesi...

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Miçotakis en son Litvanya'nÄ±n Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde bir araya gelmiÅŸti

CNN YUNANÄ°STAN: KRÄ°TÄ°K GÃ–RÃœÅžME, YERAPETRÄ°TÄ°S'Ä°N TEK BÄ°R AMACI VAR

CNN Yunanistan bugÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplantÄ±yÄ± 'kritik' olarak yorumladÄ± ve "Yorgos Yerapetritis bugÃ¼n TÃ¼rk baÅŸkentinde mevkidaÅŸÄ± Hakan Fidan ile tek bir amaÃ§ iÃ§in buluÅŸuyor: Yunanistan'Ä±n iyileÅŸen iklimin bozulmasÄ±nÄ± istemediÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki tutumunu TÃ¼rk tarafÄ±na iletmek ve Atina ile Ankara arasÄ±ndaki iletiÅŸim kanalÄ±nÄ± Ã§ok daha iyi hale getirmek. ToplantÄ± aynÄ± zamanda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile MiÃ§otakis gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin gÃ¼ndemini belirleyecek." ifadelerini kullandÄ±.



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Protothema gazetesi Rum tarafÄ±nda diyaloÄŸun gidiÅŸatÄ±na iliÅŸkin iyimser bir hava olduÄŸunu belirterek "Bu toplantÄ±yla birlikte pozitif gÃ¼ndemin devamÄ± iÃ§in temellerin atÄ±lmasÄ± bekleniyor" ifadesini kullanÄ±rken Ethnos Atinan'nÄ±n verdiÄŸi mesaja dikkat Ã§ekti.

ErdoÄŸan ve MiÃ§otakis'in bir araya geldiÄŸi Vilnius zirvesinden 'mucize' Ã§Ä±kmadÄ±ÄŸÄ± vurgulanan haberde "Atina'nÄ±n verdiÄŸi mesaj, iki taraf arasÄ±nda iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k olabileceÄŸi ancak aynÄ± zamanda Yunanistan'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgilerinin net olduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde" ifadesi dikkat Ã§ekti.



SKAÄ°: SON SÃ–ZÃœ DÄ°PLOMASÄ° SÃ–YLEYECEK

Skai televizyonu bakanlar arasÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin iki Ã¼lkenin liderinin New York'ta yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme iÃ§in zemin hazÄ±rlayacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.



Ankara-Atina arasÄ±ndaki iliÅŸkilerdeki durumun karÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren Skai her iki tarafÄ±n da dikkatli adÄ±mlar attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek son sÃ¶zÃ¼ 'diplomasinin' sÃ¶yleyeceÄŸini yazdÄ±.



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HAKAN FÄ°DAN VURGUSU: SESSÄ°Z DÄ°PLOMASÄ° STRATEJÄ°SÄ°

Newist.gr haber sitesi kritik gÃ¶rÃ¼ÅŸme Ã¶ncesi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hakan Fidan'Ä±n MillÃ® Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ±'nÄ±n baÅŸÄ±nda geÃ§irdiÄŸi uzun yÄ±llarÄ±n tecrÃ¼besi ile 'sessiz diplomasi' stratejisini seÃ§tiÄŸini yazdÄ± ve "DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki hamleleri onun istihbarat konusunda ne kadar tecrÃ¼beli olduÄŸunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandÄ±.

Bakan Fidan'Ä±n Ä°ran, Irak, Ukrayna ve Rusya gibi Ã¼lkelere yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ± sÄ±rada Yunanistan'Ä±n olduÄŸunu belirten haber sitesi, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde gÃ¼ven artÄ±rÄ±cÄ± Ã¶nlemlere odaklanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

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