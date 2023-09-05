Soçi'de kritik zirve... Putin Türkiye planını dünyaya ilan etti: Hazırız

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Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleştirildi.

Dünyanın dakika dakika takip ettiği zirve sonrası kameraların karşısına geçen liderler önemli mesajlar verdi.

Erdoğan 'tahıl koridoru devam etmeli' mesajı verdi ve 'Bu kapsamda yeni teklif paketi hazırladık. Birleşmiş Milletler'in yeni çalışmasıyla netice alınacağını umuyorum' dedi.

Putin ise yaptırımlarının kalkması durumunda anlaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Zirve ve liderlerin mesajları dünya basınında geniş yer buldu. Alman DW 'Türk lider, Rusya'nın tahıl anlaşmasını yakında yenilemesini umuyor' başlıklı haberinde 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'yı, Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesine izin veren ve küresel gıda ticaretini kolaylaştıran bir anlaşmaya geri dönmeye çağırıyor' ifadelerine yer verdi.

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Politico 'Putin Erdoğan'a, yaptırımların kalkması halinde Rusya'nın tahıl anlaşmasını yeniden başlatmaya hazır olduğunu söyledi' dedi.

Euronews 'Putin: Batı taleplerimi karşılayana kadar yeni tahıl anlaşması yok' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde tahıl ihraç etmesine olanak tanıyan tahıl anlaşmasının, Batı'nın Rusya'nın tarım ihracatını kolaylaştırma yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece eski durumuna getirilmeyeceğini söyledi' ifadelerine yer verildi.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times 'Putin ve Erdoğan Buluştu, İşbirliği Gösterildi, Ancak Tahıl Anlaşmasında Çok Az İlerleme Kaydedildi' başlığını attı.

'Putin, Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasıyla ilgili şikayetlerini yineliyor' diyen NYT haberinde şu yoruma yer verdi;

'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Pazartesi günü uluslararası destekli Karadeniz tahıl anlaşmasına olan muhalefetini yineledi; bu, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan ikili görüşmelerin ardından anlaşmanın yeniden canlandırılması yönünde çok az ilerleme kaydedildiğinin işaretiydi.'

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Görüşmenin ana maddesinin tahıl girişimini yeniden hayata geçirmek olduğunu yazan CNN International 'Putin ve Erdoğan 'güç dengesinin değiştiği' bir ortamda tahıl anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geldi' manşetini attı.

Haberde 'Birkaç saat süren görüşmelerin ardından Erdoğan ortak basın toplantısında kendisinin ve Rus mevkidaşının beklentileri karşılayan bir çözüme yakın zamanda ulaşabileceklerini söyledi' denildi

'PUTİN TÜRKİYE'YE GAZ DAĞITIM MERKEZİ İSTİYOR'

Handelsblatt 'Putin tahıl anlaşması yerine Türkiye'de gaz dağıtım merkezi istiyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Vladimir Putin, Pazartesi günü Soçi'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, öncelikle Türkiye ile enerji konularında daha yakın işbirliğini görüşmek istediğini söyledi. Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulmasına ilişkin görüşmelerin yakın zamanda sonuçlanacağını umuyor' ifadelerine yer verildi.

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Rus liderin 'Türkiye üzerinden ihracat yapmaya da hazırız' mesajını öne çıkaran Alman gazete, yasal konuların açıklığa kavuşturulması için Türk gaz ithalatçısı Botaş ile birlikte bir çalışma grubu kurulacağını yazdı.

Putin'in bu açıklamalarını öne çıkaran Bloomberg'in manşeti ise 'Putin, Türkiye Gaz Merkezi Anlaşmasını Çok Yakın Gelecekte Görüyor' oldu.