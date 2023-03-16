Komşu genel greve gitti! On binler sokaklarda... Hayat felç oldu

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Komşu Yunanistan'da gündem Tempi bölgesinde meydana gelen Tren Kazası.

Onlarca kişinin ölümüne neden facia nedeniyle tepkiler dinmek bilmiyor. Sendikaların 24 saatlik genel grev çağrısı sonrası on binler sokağa indi.

Grev kararı kapsamında ülkede pek çok hizmet sekteye uğradı. Grev nedeniyle hastaneler acil hasta dışında kimseyi kabul etmezken pek çok uçuş yapılamadı.

Yunan adalarına giden feribotlar da grev nedeniyle sefer yapmadı.

AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, başkent Atina'daki gösterilere 25 bin kişi katıldı. Ülke genelinde ise 40 bin kişinin sokağa çıktığı açıklandı.

57 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

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Atina'dan Selanik'e giden yolcu treninin geçtiğimiz 1 Mart'ta Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışması sonucu yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı.

Kazada 57 kişi hayatını kaybederken, 56 yolcudan ise hala Haber alınamadığı açıklanmıştı. Demir yolu şirketi Hellenic Train verilerine göre, kazada yolcu treninde 342 yolcu ve 10 mürettebat, yük treninde ise 2 mürettebat bulunuyordu.

Yolcu trenindekilerin çoğunun öğrencilerden oluştuğu belirtilirken, iki trenin çarpışmadan önce kilometrelerce aynı hat üzerinde birbirine doğru seyir halinde olduğu öğrenilmişti.

İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

'KURBANLARIN YAKINLARINA ÖZÜR BORÇLUYUM'

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise kazanın ardından özür dilemişti.

Facebook hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Miçotakis, 'Başbakan olarak herkese ama her şeyden önce kurbanların yakınlarına kocaman bir özür borçluyum' demişti