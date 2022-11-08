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Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor... Avrupa'dan Miçotakis'e soğuk duş!

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya
Yunanistan bu skandalla çalkalanıyor... Avrupadan Miçotakise soğuk duş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 17:35

Yunanistan'daki dinleme skandalının yankıları sürerken konuya ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndan beklenen açıklama geldi.

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Komşu Yunanistan dinleme skandalı ile çalkalanıyor. Aylardır ülkenin bir numaralı gündemi olan skandal ile Avrupa Parlamentosu (AP) sessizliğini bozdu.

AP'nin konuyu araştırmak için kurduğu PEGA isimli komitenin raportörü Hollandalı milletvekili Sophie In t’ Veld dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Casusluğun sistematik ve geniş ölçekli biçimde kullanıldığını vurguladı ve 'açıkça siyasi stratejinin parçası olarak kullanıldığını söyleyebiliriz' dedi.

Raportör, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i de hedef aldı.

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Miçotakis'in dosyalar üzerindeki gizliliği kaldırabileceği belirten Raportör sağlanacak bu kolaylığın olayın aydınlatılmasına yardımcı olacağının altını çizdi.

Yunanistan’da patlak veren dinleme skandalında Yunan İstihbarat Teşkilatı’nın (EYP) sadece muhalefeti değil, siyaset, iş dünyası ve medyadan aralarında bakanların da bulunduğu 32 önemli ismi dinlediği iddia ediliyor.

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HABERİ YAYINLAYAN GAZETECİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Documento Gazetesi’nin sahibi ve başyazarı Kostas Vaxevanis imzası ile yer alan haberin ardından, Atina Yüksek Mahkeme Savcısı, Kostas Vaxevanis’i ifade vermeye çağırdı. Vaxevanis’i ifadeye çağıran Yargıtay Savcısı Isidoros Dogiakos’un, iddialarla ilgili bir ön ceza soruşturması amacıyla Vaxevanis’i ifadeye çağırdığı aktarıldı.

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YUNAN BASINI BAKANLARIN DİNLENDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

Documento Gazetesi’nin bugün yayınladığı haberden önce, Yunanistan’ın tirajlı gazetelerinden Ta Nea, EYP’nin sadece muhalefet ve gazetecileri değil, kabinede bulunan bir bakanı ve çok sayıda iş adamını da dinlediğini yazmıştı.

EYP Başkanı Panagiotis Kontoleon, 5 Ağustos’ta istifasını Başbakan Kiryakos Miçotakis’e sunmuştu. Kontoleon’un istifasının hemen ardından Başbakanlık Genel Sekreteri ve aynı zamanda Başbakan Miçotakis’in yeğeni olan Grigoris Dimitriadis de istifa etmişti.

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya

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