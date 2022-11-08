Türkiye'ye alternatif olacağını iddia ediyorlardı...Yunanistan'dan flaş karar!

Haberin Devamı

Yunan Kathimerini Gazetesi,Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan DedeağaçLimanı'nın özelleştirilmesinin durdurulduğunu ve limanınçoğunluk hissesinin satışına ilişkin ihalenin iptal edileceğini yazdı.



MİÇOTAKİS DOĞRULADI



ANT 1 radyosuna röportaj veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise "jeopolitik gelişmelerin" kendilerini özelleştirme kararı konusunda yeniden düşünmeye sevk ettiğini belirtti ve "Dedeağaç, stratejik ve jeopolitik olarak o kadar büyük bir öneme sahip ki, yetkisi Yunan halkına bağlı kalmalıdır" dedi.

ABD VE Yunanistan ARASINDAKİ YAKINLAŞMANIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ



Dedeağaç, son dönemde ABD ile Yunanistan arasında gözlenen yakınlaşmanın en önemli sembollerinden biri olarak nitelenebilir.



ABD ile Yunanistan arasında 1990 tarihli savunma işbirliği anlaşmasının kapsamı 5 Ekim 2019 tarihinde imzalanan bir protokolle genişletilmiş, böylelikle ABD’ye Yunanistan’da bir dizi yeni askeri kolaylık sağlanmıştır.



Dedeağaç Limanı'nın çoğunluk hisselerinin yüzde 67'lik kısmının özel yatırımcılara satılması planlanıyordu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) görüntülediği o sevkiyat

Hem bu anlaşma hem de limanın son dönemde NATO kuvvetleri için bir tedarik üssü işlevi görmesi Dedeağaç'ı daha kıymetli hale getirirken Yunan hükümeti ayrıca buraya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) tesisleri kurarak, limanı potansiyel bir enerji merkezine dönüştürmeyi planlıyorKathimerini Gazetesi geçtiğimiz günlerde yazdığı bir analizde Dedeağaç'taki limanın Ukrayna'ya silah göndermek için kullanılmasıyla İstanbul Boğazı'na alternatif olduğunu ve bu durumun Türkiye'yi NATO planlaması içinde etkisiz kılabileceğini iddia etmişti.Türkiye güvenlik kaynakları, 18 ve 21 Eylül tarihlerinde Atina'nın uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılmış olması gereken Midilli’ye 23, Sisam’a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç taşıdığını ortaya çıkarmıştı.Zırhlıların, ABD tarafından Yunanistan'a hibe edilen ve Dedeağaç Limanı’na gönderilenlerden olması özellikle dikkat çekti.ABD'nin Türkiye’ye sadece 60 km uzaklıktaki Dedeağaç’a yaptığı askeri yığınak ve Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı bir biçimde silahlandırması Türkiye'nin tepkisini çekmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin uyarısında net ifadeler kullanarak,demişti.