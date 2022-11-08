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Türkiye'ye alternatif olacağını iddia ediyorlardı...Yunanistan'dan flaş karar!

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#Dedeağaç#Yunanistan#Türkiye
Türkiyeye alternatif olacağını iddia ediyorlardı...Yunanistandan flaş karar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 12:46

Yunanistan İstanbul Boğazı'na alternatif olarak gördükleri ve Türkiye'yi NATO içinde etkisiz kılabileceğini iddia ettikleri Dedeağaç  Limanı'nın özelleştirilmesini durdurma kararı aldı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis son dakikada attıkları geri adım için limanın son dönemde artan stratejik önemini gerekçe gösterdi.

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Yunan Kathimerini Gazetesi,Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan DedeağaçLimanı'nın özelleştirilmesinin durdurulduğunu ve limanınçoğunluk hissesinin satışına ilişkin ihalenin iptal edileceğini yazdı.

MİÇOTAKİS DOĞRULADI

ANT 1 radyosuna röportaj veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise "jeopolitik gelişmelerin" kendilerini özelleştirme kararı konusunda yeniden düşünmeye sevk ettiğini belirtti ve "Dedeağaç, stratejik ve jeopolitik olarak o kadar büyük bir öneme sahip ki, yetkisi Yunan halkına bağlı kalmalıdır" dedi.

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ABD VE Yunanistan ARASINDAKİ YAKINLAŞMANIN SEMBOLÜ HALİNE GELDİ

Dedeağaç, son dönemde ABD ile Yunanistan arasında gözlenen yakınlaşmanın en önemli sembollerinden biri olarak nitelenebilir.

ABD ile Yunanistan arasında 1990 tarihli savunma işbirliği anlaşmasının kapsamı 5 Ekim 2019 tarihinde imzalanan bir protokolle genişletilmiş, böylelikle ABD’ye Yunanistan’da bir dizi yeni askeri kolaylık sağlanmıştır.

Türkiyeye alternatif olacağını iddia ediyorlardı...Yunanistandan flaş karar

Dedeağaç Limanı'nın çoğunluk hisselerinin yüzde 67'lik kısmının özel yatırımcılara satılması planlanıyordu.

DEDEAĞAÇ ATİNA İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Hem bu anlaşma hem de limanın son dönemde NATO kuvvetleri için bir tedarik üssü işlevi görmesi Dedeağaç'ı daha kıymetli hale getirirken Yunan hükümeti ayrıca buraya sıvılaştırılmış doğal gazı (LNG) tesisleri kurarak, limanı potansiyel bir enerji merkezine dönüştürmeyi planlıyor

TÜRKİYE'YE ALTERNATİF OLMAK İÇİN KİLİT OLARAK GÖRÜYORLAR

Kathimerini Gazetesi geçtiğimiz günlerde yazdığı bir analizde Dedeağaç'taki limanın Ukrayna'ya silah göndermek için kullanılmasıyla İstanbul Boğazı'na alternatif olduğunu ve bu durumun Türkiye'yi NATO planlaması içinde etkisiz kılabileceğini iddia etmişti.
Türkiyeye alternatif olacağını iddia ediyorlardı...Yunanistandan flaş karar

TÜRKİYE İLE TANSİYONUN YÜKSELMESİNE NEDEN OLDU

Türkiye güvenlik kaynakları, 18 ve 21 Eylül tarihlerinde Atina'nın uluslararası anlaşmalar gereği askerden arındırılmış olması gereken Midilli’ye 23, Sisam’a ise 18 taktik tekerlekli zırhlı araç taşıdığını ortaya çıkarmıştı.
Zırhlıların, ABD tarafından Yunanistan'a hibe edilen ve Dedeağaç Limanı’na gönderilenlerden olması özellikle dikkat çekti.
Türkiyeye alternatif olacağını iddia ediyorlardı...Yunanistandan flaş karar

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait insansız hava araçlarının (İHA) görüntülediği o sevkiyat

TÜRKİYE'DEN TEPKİ

ABD'nin Türkiye’ye sadece 60 km uzaklıktaki Dedeağaç’a yaptığı askeri yığınak ve Yunanistan'ın Ege'deki adaları uluslararası hukuka aykırı bir biçimde silahlandırması Türkiye'nin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin uyarısında net ifadeler kullanarak, "Dedeağaç’ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Biz zırhımızı kuşandıktan sonra tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır. Dolayısıyla da adımlarımızı buna göre atıyoruz. O düşünsün." demişti.

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#Dedeağaç#Yunanistan#Türkiye

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