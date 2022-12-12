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Yunanistan bu skandal ile çalkanıyor... Ve AB Eva Kaili için kararını verdi

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#Eva Kaili#AB#Yunanistan
Yunanistan bu skandal ile çalkanıyor... Ve AB Eva Kaili için kararını verdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 08:25

Belçika polisinin 9 Aralık’ta düzenlediği yolsuzluk operasyonu bağlamında gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı, Yunan parlamenter Eva Kaili için karar verildi. Yunanistan kamuoyunda adeta deprem etkisi yaratan olay sonrası AB beklenen adını attı.

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Belçika polisinin aylardır yürütülen bir soruşturma kapsamında 9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, gerçekleştirdiği operasyonun yankıları sürüyor.

Operasyon kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaparken, polis tarafından gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı, Yunan parlamenter Eva Kaili, Yunanistan kamuoyunda adeta deprem etkisi yarattı.

Kaili’nin gözaltına alınması Atina’da da bomba etkisi yarattı. Partisi PASOK, Kaili’nin derhal ihracına karar verdi.

Yunan basını hemen her gün skandala dair yeni haberler yayınlarken AB Eva Kaili için kararını verdi.

AB Eva Kaili'nin ünvanını geri aldığını duyurdu. Kararı Kalli'ye bizzat AP Başkanı Roberta Metsola tebliğ etti

Metsola Kaili’ye gönderdiği resmi mektupta şu ifadelere yer verdi;

'Devam etmekte olan adli soruşturma ışığında, AP Başkan Yardımcısı sıfatıyla size tevdi edilen tüm yetki, görev ve sorumlulukları derhal askıya almaya karar verdim.'

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Yunanistan bu skandal ile çalkanıyor... Ve AB Eva Kaili için kararını verdi
Polis Brüksel’in çeşitli semtlerindeki 17 evde arama yapmış ve operasyon kapsamında bulunan 600 bin Euro nakit paraya el koymuştu...

KAİLİ İÇİN TUTUKLAMA KARARI

Yunan parlamenter Eva Kaili hakkında tutuklama kararı çıktı. Kaili’nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ile eski AP üyesi Pier Antonio Panzeri hakkında da tutuklama kararı verildi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Luca Visentini ise şartlı serbest bırakıldı.

İÇİ PARA DOLU VALİZLE YAKALANAN BABASI SERBEST

Bir otel çıkışında elinde para dolu bir valizle yakalanan Kaili’nin babası da serbest bırakılanlar arasında.

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Belçika polisinin imza attığı operasyon Avrupa Parlamentosu’nda deprem etkisi yaratmış, depremin merkez üssünde ise AP’nin 14 Başkan Yardımcısı’ndan biri olan İstanbul kökenli Yunan parlamenter Eva Kaili yer almıştı.

Daha önce Türkiye'ye yönelik skandal açıklamalara imza atan 44 yaşındaki Yunan siyasetçi Türk sahil güvenlik görevlilerinin göçmenlere saldırdığını iddia etmişti.

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#Eva Kaili#AB#Yunanistan

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