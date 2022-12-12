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Atina Girit’i kale yapıyor

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#Yunanistan#Girit Adası#Askeri Üs
Atina Girit’i kale yapıyor
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 07:00

Yunan Genelkurmay Başkanlığı, Girit adasını Akdeniz’in en büyük askeri üssü ve ‘fethedilemez bir kaleye’ dönüştürmeyi planlıyor.

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Haftalık Yunan Real News gazetesi, Yunan askeri kurmayların Girit adasından hem tüm Doğu Akdeniz’i denetleyebilmeyi hem de adayı ‘fethedilemez bir kaleye’ dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Gazete, Yunan kurmayların Girit ile ilgili planlarını şöyle sıraladı:

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AKSAZ DETAYI

- “Suda mevkisindeki Yunan deniz üssünün genişletilmesi ve yeni tesislerin inşası sayesinde, bu üssün Türkiye’nin Aksaz’daki deniz üssü ile eşdeğer hale getirilmesi. Bu askeri üste, çok sayıda savaş gemisi ve denizaltıların barındırılabilmesi. Yunan parlamentosu silahlanma komisyonu, temmuz ayında Girit’teki Yunan deniz üssündeki altyapı çalışmaları için 190 milyon Euro harcanmasını onaylamıştı.

- Girit’te savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve helikopterin konuşlandırılabileceği yeni tesislerin inşa edilmesi.

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- Adaya İsrail yapımı ileri teknoloji ürünü radar sisteminin yerleştirilmesi.”

ABD DENİZ ÜSSÜ

Real News haberinde ayrıca Girit’in Suda mevkisindeki Yunan ve ABD deniz üslerinin yan yana olmalarının önemli bir avantaj teşkil ettiğini kaydederek, “Dolayısıyla Yunan üssüne herhangi bir saldırı aynı zamanda ABD’ye saldırı sayılacak” diye de yazdı.

Atina Girit’i kale yapıyor

İSRAİL FÜZELERİ

Bu arada, İsrail’den 17-27 adet “Spike NLOS” tipi tanksavar füze sistemi satın alımı ile ilgili anlaşmanın yıl sonuna kadar imzalanması bekleniyor. Atina’da verilen haberlere göre Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, geçen hafta perşembe günü yapılan bir toplantıda, İsrail’den tanksavar füze satın alımına onay verdi. Yunan medyasında İsrail’den satın alınacak füze sistemlerinin sayısı hakkında farklı rakamlar yer aldı. Bazı haberlere göre 17, bazılarına göre ise 27 adet füze sistemi satın alınacak. İsrail’den 27 adet füze sistemi alınması halinde, maliyeti 330 milyon Euro olarak hesaplandı. Aynı haberlere göre menzili 32 kilometre olan Spike NLOS füze sistemleri Apache tipi saldırı helikopterleri ve hücümbotlara monte edilecek.

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