Emekliye emlak vergisi muafiyeti

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Kararda, emekli vatandaşın, indirimli emlak vergisi oranından yararlandırılması istemiyle yaptığı başvurunun idarece reddedilerek, kendisinden emlak vergisinin alınmasının hukuka uygun olmadığı belirtildi. Dava dosyasına göre, emekli Kazım Ulusoy, Ankara Yenimahalle’de 1+1, 50 metrekarelik bir evde yaşıyordu. Ulusoy’un, oturduğu taşınmazın tapuda ofis olarak gözükmesi nedeniyle, 2022 yılı ilk 6 ayı için kendisinden 704 TL emlak vergisi alındı. Ulusoy, emekli olduğu için indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmak için su ve elektrik mesken aboneliğini gösteren faturalarla Yenimahalle Belediyesine başvurdu. Ulusoy’un yaptığı başvuru idare tarafından, “söz konusu taşınmazın tapu kayıtlarındaki niteliğinin işyeri olduğu” gerekçesiyle reddedildi.

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Ulusoy, Ankara 2. Vergi Mahkemesine, söz konusu kararının iptali için avukatı aracılığıyla dava açtı. Yenimahalle Belediye Başkanlığı da davanın reddi gerektiğini savundu. Mahkeme ise “2022 yılı için tahakkuk ettirilen emlak vergisinin iptaline” hükmetti. Mahkeme kararındaki gerekçede ise taşınmazın mesken olarak kullanıldığının kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, “2022 yılı için tahakkuk ettirilen emlak vergisinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” denildi.