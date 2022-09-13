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Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiye'yi hedef aldı

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Miçotakis#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 13:46

Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı. Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Miçotakis, 'Bir gece değil gündüz gelmelerini bekliyoruz' dedi.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

İkili görüşmeden önce Elysee Sarayı'nın önünde açıklamalarda bulundu. Burada Miçotakis bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

Yunan Başbakan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Hukuk bizim yanımızda argümanlarımızın haklılığından eminiz bu yüzden bir gece ansızın adalarımıza gelmeyi planlayanlardan gündüz gözü ile adalet ve gerçek gücün kimin tarafında olduğunun belli olduğu zamanda gelmelerini bekliyoruz.'

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Macron ise Fransa'nın Yunanistan'a koşulsuz destek verdiğini yineledi.

FRANSA'DAN YUNANİSTAN'A DESTEK MESAJI

Fransız lider, 'Tekrar eden provokasyonlara ve Yunanistan'ın egemenliğinin sorgulanmasına rağmen bunu yinelemek isterim. Burada desteğimiz ve kararlılığımız tamdır' dedi.

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Geçtiğimiz günlerde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2022'ye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada 'Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz' demişti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis Türkiyeyi hedef aldı

GERGİNLİK MİÇOTAKİS'İN AÇIKLAMALARI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

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Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlandı.

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#Yunanistan#Miçotakis#Dünya

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