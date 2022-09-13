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Yenilenmiş F-16’lar Atina’ya teslim edildi

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#Yunanistan#F-16#Atina
Yenilenmiş F-16’lar Atina’ya teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2022 07:00

Türkiye’ye ABD tarafından F-16 modernizasyonu ve parça edinmede zorluklar çıkarılırken, Yunanistan, modernize edilmiş F-16’ların ilk ikisini dün teslim aldı.

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Yunan Hava Kuvvetleri, envanterindeki 83 adet “F-16 Block 52” tipi savaş uçağının “F-16 Block 70/72 Viper” seviyesine dönüştürülmesi projesi çerçevesinde, modernizasyonu tamamlanan ilk 2 uçağı, dün başkent Atina yakınlarındaki Tanagra ilçesinde bulunan Yunan Havacılık Sanayisi (EAB) tesislerinde teslim aldı. Törene Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ve ABD’nin Atina Büyükelçisi George Tsunis de katıldı. Din adamları uçakları ‘kutsal su’ ile kutsadı.

 

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#Yunanistan#F-16#Atina

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