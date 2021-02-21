Yunan-Rum dostu senatör: İki devletli çözüm olmaz

Menendez, Yunan ‘Ta Nea’ gazetesine demecinde, Kıbrıs konusundaki beklentileri sorulduğunda “İki ayrı devlet çözümü kabul edilemez. Müzakere zemini, iki bölgeli, iki toplumlu federe çözüm olmalıdır” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan döneminde Türk-Yunan ilişkilerinde ilerleme sağlanmasının güç olduğunu savunan Menendez, “Ancak yine de hem benim hem de Atina’daki dostlarımın ümidi, anlaşmazlıkların halledilmesidir” ifadesini kullandı.