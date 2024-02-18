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Yunan medyası 'TB2 korkusunu' yazdı... Türkiye'ye karşı bir araya geldiler:

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#Türkiye#Yunanistan#Ukrayna
Yunan medyası TB2 korkusunu yazdı... Türkiyeye karşı bir araya geldiler:
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 11:39

Dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan, savaşta ve barışta görev alabilen Türk İHA ve SİHA’larına karşı üç ülke adeta ittifak kurdu. Yunan basını veto hamlesini sayfasına taşıdı.

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Dünyanın birçok kriz bölgesinde Bayraktar TB2'nin başarısı öne çıktı. Türk İHA ve SİHA'larının bu başarısı sonrası pek çok ülke bu silahları satın almak için adeta sıraya girerken Yunan basınından dikkat çeken bir haber geldi.

Komşu basınına göre, üç ülke adeta Türkiye'ye karşı birleşti.

Kathimerini'de yer alan habere göre, TB2'nin satışını engellemek için Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi harekete geçti.

Söz konusu habere göre, bu ülkelerden Avrupa Birliği'nin fonlarıyla Türkiye'den satın alınıp Ukrayna'ya verilecek olan Bayraktar insansız hava araçları ve top mermilerinin alımına veto geldi.

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'Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik AB fonları tarafından finanse edilmesi amaçlanan Türkiye'den büyük bir siparişin hazırlanmakta olduğuna dair uzun süredir işaretler vardı' diyen Yunan gazete, Fransa ve GKRY'nin buna ilk fırsatta karşı çıktığını, Atina'nın da bu iki ülkeyi desteklediğini yazdı.

Adının gizli kalması koşulu ile gazeteye koşuşan br kaynak Atina'nın tutumu için şu değerlendirmede bulundu;

'Yunanistan özerk bir Avrupa savunmasından ve Avrupa savunma sanayisinin gelişimini vurgulayacak bir politikadan yanadır.'

Aynı kaynak Fransa'nın ana motivasyonunu 'kendilerininkiyle rekabet eden silah sistemlerine pencere açmak istemiyorlar' şeklinde özetledi.

Yunanistan ise vergi mükelleflerinin parasının Türk savunma sanayisine destek olmasını istemediklerinin altını çizdi.

BAYRAKTAR TB2'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Bayraktar TB2 Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı, keşif ve istihbarat görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) insansız hava aracıdır.

Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisi ile tamamen otonom taksi, kalkış, iniş ve normal seyir kabiliyetine sahiptir.

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Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde havada kalma (27 Saat 3 Dakika) süresi ve irtifa (25 bin 30 feet) rekorunu kırmıştır.

Bu ölçekte ihraç edilen ilk hava aracı unvanını da taşıyan Bayraktar TB2'nin temel uçuş performansı şöyle;

  • 18,000 Feet Operasyonel İrtifa
  • 27 Saat Maksimum Havada Kalış Süresi
  • Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
  • Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
  • GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
  • 25.000 Feet Maksimum İrtifa

Bayraktar TB2'nin gelişmiş özellikleri ise şöyle;

  • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
  • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
  • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
  • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
  • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
  • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
  • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
  • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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#Türkiye#Yunanistan#Ukrayna

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