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Yunan gazeteciden flaş Türkiye iddiası... İşte masadaki 3 senaryo

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunan gazeteciden flaş Türkiye iddiası... İşte masadaki 3 senaryo
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 14:31

Türkiye Yunanistan'ın gündeminden düşmüyor. Atina'dan gelen açıklamalar ile Ege'deki tansiyon yükselirken Yunan basınından dikkat çeken bir analiz geldi. İşte masadaki 3 senaryo...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerinin yankıları sürüyor.

Sayfalarını Türkiye'ye ayıran Yunan basını, neredeyse her gün Türkiye'nin yerli silahlarını ve olası hamlelerini manşetlerine taşıyor.

Bölgedeki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile gerginliğini korurken Yunan basınından dikkat çeken bir analiz geldi.

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Türkiye'nin Yunanistan'ı kışkırtabileceğini iddia eden eKathimerini'nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas Ege için 3 senaryoyu açıkladı.

'İLK TETİĞİ ÇEKEN TARAF KAYBEDER'

Ankara'nın Yunanistan'ı ilk tetiği çeken taraf olmaya zorlayacağını ileri süren Yunan gazeteci yazısında 'İlk tetiği çeken taraf kaybeder' ifadesine yer verdi.

'ANKARA MÜZAKEREYE ZORLAYACAK'

Türkiye'nin her konunun masaya yatırıldığı bir bir diyalog süreci istediğini belirten Papachelas, Ankara'nın gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması meselesini gündeme getirdiğini anımsattı ve 'Hiçbir Yunan siyasi lider böyle bir tartışma girmez' yorumunda bulundu.

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Yunan gazeteci Atina'nın Ankara'dan gelecek diyalog çağrısına olumsuz yanıt vermesi durumunda ise Türkiye tarafından suçlanacağını belirtti.

MİÇOTAKİS VE ÇİPRAS'A SESLENDİ

Papachelas, Miçotakis ve muhalif lider Çipras da bir öneride bulundu.

İki liderin ardında konuşmaları gereken önemli meseleler olduğunun altını çizen Yunan gazeteci, Miçotakis ve Çipras'ın Yunanistan'ın çıkarı için ortak bir karara varması gerektiğini dile getirdi.

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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