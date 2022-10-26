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Yunan basınından dikkat çeken Erdoğan analizi

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#RECEP TAYYİP ERDOĞAN#Yunanistan#Türkiye
Yunan basınından dikkat çeken Erdoğan analizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 08:59

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim Atina'dan gelen açıklamalar ile gergin bir dönemden geçerken Yunanistan basınından dikkat çeken bir Erdoğan analizi geldi.

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Komşu Yunanistan'da gündem günlerdir Türkiye...

Yerli füze Tayfun komşu basınında geniş yer almaya devam ederken Yunan basınından dikkat çeken bir Erdoğan ve Türkiye analizi geldi.

Yunan Ta Nea gazetesi 'Türkiye Doğu ile Batı arasında nasıl bir denge kurmaya çalışıyor?' başlıklı haberinde Türkiye'nin değişimini masaya yatırdı.

Haberde Türkiye'nin 1940'lı yılların sonunda Sovyet tehdidi nedeniyle ABD'ye yaklaştığını ve akabinde NATO'ya girdiği anımsatıldı.

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'BAĞIMSIZ BİR GÜÇ OLARAK YENİDEN İNŞA ETTİ'

Türkiye'nin bu politikasının revizyona uğradığının altını çizen Ta Nea haberde şu ifadelere yer verdi;

'2003'te iktidara geldiğinden bu yana Recep Tayyip Erdoğan, yeni arkadaşlar edinmekte özgür olan bağımsız bir güç olarak Türkiye'yi yavaş yavaş yeniden inşa etti.'

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'Erdoğan'ın politikası, Ukrayna'daki savaşla büyük bir sınavdan geçiyor' denilen haberde Erdoğan'ın bir yandan Rusya'nın ülkeyi işgalini kınadığı, bir yandan da Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırımlarına katılmaktan kaçındığı belirtildi.

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Haberde Türkiye'nin bu süreçte Rus şirketlerini, yatırımlarını ve turistlerini ülkeye kabul ettiğinin altı çizildi.

Türkiye'nin etki alanını genişlettiğinin vurgulandığı haberde 'Erdoğan, Afrika ve Latin Amerika'da düzinelerce diplomatik misyon açtı' denildi.

Aynı haberde 'Erdoğan, Türkiye'yi, başta Orta Asya'ya odaklanan Çin liderliğindeki uluslararası bir güvenlik kurumu olan Şanghay İşbirliği Örgütü'ne katılan ilk NATO üyesi yapma sözü verdi' ifadeleri yer aldı.

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ERDOĞAN'IN YAKLAŞIMI TÜRKİYE'YE FAYDA SAĞLADI MI?

'Erdoğan'ın yaklaşımı Türkiye'ye fayda sağladı mı?' sorusunu soran gazete bu soruya 'En azından şimdilik finansal olarak karşılığını veriyor gibi görünüyor' yanıtını verdi.

Haberde Ağustos ayında Erdoğan ve Putin'in ekonomik işbirliğini genişletme konusunda anlaştıklarının altı çizildi.

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#RECEP TAYYİP ERDOĞAN#Yunanistan#Türkiye

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