Yunanistan yine şikayete hazırlanıyor... Miçotakis-Scholz görüşmesinin odak noktası 'Türkiye' olacak!

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'ya yaptığı resmi ziyaretin ardından bugün Yunanistan'a gidiyor.

Bu akşam Atina'ya gelmesi beklenen Scholz, yarın Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelecek. İki lider baş başa yapacakları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Son günlerde bir çok provokasyona imza atarak, sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunanistan, Alman başbakanın ülkelerine yapacağı ziyareti Ankara'yı şikayet etmek için yeni bir fırsat olarak gördü.

SCHOLZ- MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİNİN ODAK NOKTASI 'TÜRKİYE'NİN KONUMU' OLACAK

Bugün Yunan medyasında yer alan haberlerde Olaf Scholz'un ziyaretine geniş yer verildi. CNN Yunanistan'da yer alan haberde Miçotakis-Scholz görüşmesinin odak noktasının Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki pozisyonu olacağı belirtildi.

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Scholz ve Yunan mevkidaşı Miçotakis, mevcut ekonomik durum ve Avrupa politikası konularını da ele alacaklar.

'ALMANYA'NIN İBRESİ YUNANİSTAN'A DÖNDÜ' İDDİASI

Scholz'un ziyaretine ilişkin yayınlanan haberde,Almanya'nın Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda geleneksel olarak eşit mesafeli bir tutum sergilemesine rağmen son dönemde ibrenin Yunanistan'a döndüğü iddia edildi ve bu 'Alman hükümetinin Türkiye'ye yönelik tutumunda değişiklik' olarak yorumlandı.

Öte yandan Olaf Scholz’un Yunanistan ziyaretinde, yaklaşık 4 milyar Euro’luk bir silahlanma programının ya da bu programın bir bölümünün açıklanması bekleniyor.

Yunan medyasına göre, silahlanma programı şunları içeriyor;

- 205 adet Lynx KF-41 tipi yeni zırhlı muharebe aracı satın alımı. Üretimin Kuzey Yunanistan’da kurulacak bir fabrikada yapılması planlanıyor.

- 190 adet Leopard 1 tipi tankların modernizasyonu.

- 183 adet Leopard 2 tipi tankların modernizasyonu.

- 4 adet MEKO tipi fırkateynin modernizasyonu.



GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

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Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.