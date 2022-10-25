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Yunan elçiden itiraf gibi sözler... Resmen yalvarmışlar!

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunan elçiden itiraf gibi sözler... Resmen yalvarmışlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 11:26

Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim Atina'dan gelen açıklamalar ile gergin bir dönemden geçerken Yunanistan elçisinden itiraf gibi bir Türkiye açıklaması geldi.

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Komşu Yunanistan'da gündem günlerdir Türkiye...

Yerli füze Tayfun komşu basınında geniş yer almaya devam ederken ülkenin gündemine adeta bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Yunan büyükelçiden gelen itiraf gibi sözler kısa sürede ülkenin bir numaralı gündemi oldu.

Girit TV'de konuşan Yunanistan'ın Finlandiya fahri büyükelçisi Georgios Aifants, dönemin Dışişleri Bakanı Giorgos Katrougalos ile birlikte Helsinki'de olduğu bir dönemde yaşananları ilk defa anlattı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek istediklerini belirten Aifants, 'Katrougalos, Çavuşoğlu ile bir toplantı için resmen ona yalvardı' dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun kendilerine 'Hayır' yanıtı verdiğini belirten Aifants, uzun süre çaba sarf ettikten sonra 22.00'da randevu almayı başardıklarını belirtti.

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Aifants, 22.00'daki görüşme için hazırda beklediklerinin de altını çizdi.

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GERGİNLİK F-16 AÇIKLAMASI İLE BAŞLAMIŞTI

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkiler Yunan Başbakanı Miçotakis'in ABD'deki açıklamaları sonrası gerilmişti.

Miçotakis, adını vermeden Türkiye’yi kastederek 'Yunanistan komşularına dostluk elini uzatıyor. Ancak egemenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik ihlallere ve derhal son bulmaları gereken Yunan adaları üzerindeki üst uçuşlara müsamaha göstermeyeceğiz. Siz Kongre üyelerinden, bölgede silah satışları ile ilgili kararları verirken, NATO’nun güneydoğu kanadında yeni bir istikrarsızlık tehlikesini göz önünde bulundurmanızı istiyorum' demişti.

Miçotakis, bu sözleriyle dolaylı olarak Türkiye’ye F-16 uçağı satışına onay verilmemesini talep etmiş oldu.

Yunan Başbakanın 'Siz Kongre üyelerinden, Helenizmin 48 yıldır büyük acı çektiği ve hâlâ kapanmayan bir yarasını unutmamanızı istiyorum. Kıbrıs’taki saldırı ve adanın şiddetle ikiye bölünmesini kastediyorum. Kıbrıs’ta iki ayrı devleti, kimse hiçbir zaman kabul etmeyecektir' sözleri ise ayakta alkışlanmıştı.

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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