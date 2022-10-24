Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye'nin ürettiği yeni silahlar korkuttu! Yunanistan'dan acı itiraf

Güncelleme Tarihi:

#Yunanistan#Türkiye#Silah
Türkiyenin ürettiği yeni silahlar korkuttu Yunanistandan acı itiraf
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2022 10:52

Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerleyişe yetişemeyen Yunanistan son dönemde gözünü Türkiye'den ayırmıyor. Bugün Yunan medyasında yer alan bir analizde yerli ve milli silahlarımız mercek altına alındı ve " Türkiye kendisini küresel bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor ancak dramatik bir şekilde geride kalıyor." ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Türk savunma sanayisindeki ilerleyişi adım adım takip eden Yunanistan için yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzemiz olan 'Tayfun’un test atışı bardağı taşıran son damla oldu.

Füzenin menzilinin adalar dahil Yunanistan'ın ana karasına kadar kapsaması Atina’da panik havası oluştururken Yunan gazeteleri de Türkiye'nin yeni silahlarını mercek altına aldı.

Gözden Kaçmasın

Yunan medyasının cevabını aradığı soru: Türkiye ile savaş çıkar mıYunan medyasının cevabını aradığı soru: Türkiye ile savaş çıkar mı?Haberi görüntüle

"ASIL SORUN TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN HIZLI GELİŞİMİ"

Yunan haber sitesi In.gr'nin bugün hazırladığı bir analizde Atina için asıl sorununartık Türk silahlarının yüzde 80-85'ini üreten Türk savunma sanayisinin hızlı gelişimi olduğu vurgulandı.

Türkiyenin ürettiği yeni silahlar korkuttu Yunanistandan acı itiraf

Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze ’Tayfun’un test atışı

Haberin Devamı
Yerli füze 'Tayfun' test edildi
daha fazla video içinYerli füze 'Tayfun' test edildi

"TÜRK BAKANIN SÖZLERİ YANLIŞ DEĞİL"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "ROKETSAN firmamız tamamen kendi AR-GE'si ile geliştirip, kendi teknolojisiyle ürettiği bir füzeden bahsediyoruz. Tayfun'un Menzili Atina'yı korkutmuş olabilir. Şunu açıkça söylememiz lazım. Biz zaten bundan önce 300 km'nin üzerinde bir menzile sahip seyir füzelerini üretmiştik" sözlerine dikkat çekilen analizde "Türk Bakan yerli savunma sanayisinin yeteneklerine değinerek, çok daha büyük projeler için potansiyele sahip olduklarını belirtti ve bu yanlış değil" ifadeleri yer aldı.

Türkiyenin ürettiği yeni silahlar korkuttu Yunanistandan acı itiraf

"BÜYÜK RESME BAKILDIĞINDA TAYFUN ÇOK KÜÇÜK BİR ŞEY"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile savunma harcamalarının 26 milyar avroya çıkarılacağını vurgulayan In.gr, Türk savunma sanayisinin şimdiden 700'den fazla farklı proje üzerinde çalıştığının altını çizdi ve "Tayfun büyük resme bakıldığında çok küçük bir şey.Ankara şimdiden 1000 km'yi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ACI İTİRAF: GERİDE KALIYORUZ

Haberin Devamı

Türkiye'nin ürettiği muharebe sistemleri, denizaltı savunma cihazları, zırhlı araçlar, saldırı helikopterleri ve füze sistemlerini tek tek inceleyen haber sitesi Türk İHA'larının giderek daha popüler hale geldiğini yazdı ve acı bir itirafta bulundu;

" Türkiye, güçlü savunma sanayii ve gelişmiş silahlarla kendisini küresel bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor ancak dramatik bir şekilde geride kalıyor."

Türkiyenin ürettiği yeni silahlar korkuttu Yunanistandan acı itiraf

GÖZLERİ HEP TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE

Associated Press'in (AP) hafta sonu yayınladığı bir haberde Yunanistan'ın gözünü Türkiye'den ayırmadığı belirtildi ve "Atina komşusunu geride bırakmak için özellikle hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı yürütüyor" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Yunanistan son yıllarda yaşlanan F-16 savaş uçağı filosunu yeni aldığı Fransız yapımı Rafale jetleri ile değiştirdi ve ABD'nin F-35 programına katılmak için girişimlerde bulundu.

Gözden Kaçmasın

Yunan bakandan skandal Türkiye açıklamasıYunan bakandan skandal Türkiye açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunanistan#Türkiye#Silah

BAKMADAN GEÇME!

Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus

BAKMADAN GEÇME!

Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi
‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

‘Ben sevdiğim herkese kanat hediye ederim’

#Cem Özer
Ukrayna Savaşı, Kraliçenin ölümü, Elon Muskın Mars projesi... Nostradamusun kehanetleri 21inci yüzyılda neden hâlâ popüler

Ukrayna Savaşı, Kraliçe'nin ölümü, Elon Musk'ın Mars projesi... Nostradamus'un kehanetleri 21'inci yüzyılda neden hâlâ popüler?

#Nostradamus