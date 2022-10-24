Türkiye'nin ürettiği yeni silahlar korkuttu! Yunanistan'dan acı itiraf

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Türk savunma sanayisindeki ilerleyişi adım adım takip eden Yunanistan için yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzemiz olan 'Tayfun’un test atışı bardağı taşıran son damla oldu.

Füzenin menzilinin adalar dahil Yunanistan'ın ana karasına kadar kapsaması Atina’da panik havası oluştururken Yunan gazeteleri de Türkiye'nin yeni silahlarını mercek altına aldı.

"ASIL SORUN TÜRK SAVUNMA SANAYİSİNİN HIZLI GELİŞİMİ"

Yunan haber sitesi In.gr'nin bugün hazırladığı bir analizde Atina için asıl sorununartık Türk silahlarının yüzde 80-85'ini üreten Türk savunma sanayisinin hızlı gelişimi olduğu vurgulandı.



Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze ’Tayfun’un test atışı

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"TÜRK BAKANIN SÖZLERİ YANLIŞ DEĞİL"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "ROKETSAN firmamız tamamen kendi AR-GE'si ile geliştirip, kendi teknolojisiyle ürettiği bir füzeden bahsediyoruz. Tayfun'un Menzili Atina'yı korkutmuş olabilir. Şunu açıkça söylememiz lazım. Biz zaten bundan önce 300 km'nin üzerinde bir menzile sahip seyir füzelerini üretmiştik" sözlerine dikkat çekilen analizde "Türk Bakan yerli savunma sanayisinin yeteneklerine değinerek, çok daha büyük projeler için potansiyele sahip olduklarını belirtti ve bu yanlış değil" ifadeleri yer aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile savunma harcamalarının 26 milyar avroya çıkarılacağını vurgulayan In.gr, Türk savunma sanayisinin şimdiden 700'den fazla farklı proje üzerinde çalıştığının altını çizdi ve "Tayfun büyük resme bakıldığında çok küçük bir şey.Ankara şimdiden 1000 km'yi aşacak daha uzun menzilli füzeler üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ACI İTİRAF: GERİDE KALIYORUZ

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Türkiye'nin ürettiği muharebe sistemleri, denizaltı savunma cihazları, zırhlı araçlar, saldırı helikopterleri ve füze sistemlerini tek tek inceleyen haber sitesi Türk İHA'larının giderek daha popüler hale geldiğini yazdı ve acı bir itirafta bulundu;

" Türkiye, güçlü savunma sanayii ve gelişmiş silahlarla kendisini küresel bir güce dönüştürme planını istikrarlı bir şekilde takip ediyor. Yunanistan gelişmeleri yakından izliyor ancak dramatik bir şekilde geride kalıyor."



GÖZLERİ HEP TÜRKİYE'NİN ÜZERİNDE

Associated Press'in (AP) hafta sonu yayınladığı bir haberde Yunanistan'ın gözünü Türkiye'den ayırmadığı belirtildi ve "Atina komşusunu geride bırakmak için özellikle hava kuvvetlerine odaklanan bir modernizasyon programı yürütüyor" ifadeleri yer aldı.

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Yunanistan son yıllarda yaşlanan F-16 savaş uçağı filosunu yeni aldığı Fransız yapımı Rafale jetleri ile değiştirdi ve ABD'nin F-35 programına katılmak için girişimlerde bulundu.