Korku sardı... Yunan medyasının cevabını aradığı soru: Türkiye ile savaş çıkar mı?

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 13:57
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Türkiye’nin yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzesi 'Tayfun’un test atışı sonrası paniğe kapılan Yunan medyası 'Türkiye ile Yunanistan arasında savaş olur mu?' sorusunun cevabını arıyor. Yunan yayın kuruluşu ERT'ye konuşan emekli General Frangoulis Fragos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk savunma sektörüne 2500 km gidebilen bir füze tasarlama emri verdiğini iddia ederken, Miçotakis'in eski ulusal güvenlik danışmanı olan Alexandros Diakopoulos ise 'savaş ihtimali yok diyemem' ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzesi 'Tayfun’un test atışı günlerdir Yunan gazetelerinin manşetlerini süslüyor. Füzenin menzili Yunanistan’ın adalar dahil ana karasına kadar kapsaması Atina’da panik havası oluştururken, savunma uzmanları Tayfun’un “çok ciddi bir caydırıcılığı” olduğuna dikkat çekiyor.YUNAN MEDYASI BU CEVABI ARIYOR: İKİ ÜLKE ARASINDA SAVAŞ OLUR MU?
Türkiye ile Yunanistan arasında yükselen gerilime dair çok sayıda analize imza atan Yunan medyası 'iki ülke arasında savaş olur mu?'
sorusunun cevabını arıyor.
Tovima gazetesine göre bu sorunun cevabı 'hayır'...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz'
sözlerine dikkat çeken gazete, iki ülke arasında tansiyonun dönem dönem yükselmesine rağmen Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın NATO üyesi olmasından dolayı savaş ihtimalinin masada olmadığını yazdı.
"ARTIK SAVAŞ İHTİMALİNİN OLMADIĞINI SÖYLEYEMEM
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in eski ulusal güvenlik danışmanı olan Alexandros Diakopoulos ise bunun tam aksine Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, "2019, 2020, 2021'e kadar savaş ihtimalinin olmadığını savundum. Artık bunu söyleyemem"
ifadelerini kullandı.
2500 KM GİDEBİLEN FÜZE İDDİASI! TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ ROLÜ OYNAMAK İSTİYOR"SAVUNMA SANAYİMİZİ GELİŞTİMENİN ZAMANI GELDİ"
Yunan yayın kuruluşu ERT'ye konuşan emekli General Frangoulis Fragos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk savunma sektörüne 2500 km gidebilen bir füze tasarlama emri verdiğini iddia etti.
Fragos'a göre Türkiye bu hamlesi ile bölgesel güç olarak rol oynamayı ve daha geniş bir bölgeyi kontrol etmeyi amaçlıyor.
Emekli Yunan hava kuvvetleri yetkilisi Konstantinos Iatridis Yunan Ta Nea gazetesine Tayfun
'un operasyonel hale gelmesi için birçok testten geçmesi gerektiğini belirtti ve "Bu tür silah sistemlerinin yapımında yer alan uzmanlara göre, operasyonel olarak hazır hale gelmesi en az yedi ila sekiz yıl sürüyor"
dedi.
Iatridis gazeteye yaptığı açıklamada "Endişelenmemize gerek yok"
ifadelerini kullandı ve ekledi;"Mesele şu ki, Türkiye şu anda hem insansızhava araçları hem de balistik füze konusunda bazı yeteneklere sahip. Artık bizim de becerilerimizden ve yeteneklerimizden yararlanmanın ve savunma sanayisini geliştirmemizin zamanı geldi"
Iatridis ayrıca Yunanistan'ın elinde elinde 150 kilometre menzilli Patriot füzeleri bulunduğunu, Ankara'nın ise hava savunma sistemine sahip olmadığını savundu. DENDİAS: HİÇBİR YUNAN TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMADI
Dışişleri Bakanı Nikos Dendias SKAI televizyonuna verdiği röportajda 'Türklerin bizi kışkırtıcı açıklamalarla suçlaması komik'
dedi ve ekledi "Hiçbir Yunan Türkiye'ye en ufak bir meydan okuma dile getirmedi"
Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa perspektifini açıkça destekleyen tek ülke olduğunu iddia eden Dendias 'komşu ülkeye her şekilde yardım eli uzatmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.