Korku sardı... Yunan medyasının cevabını aradığı soru: Türkiye ile savaş çıkar mı?

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Türkiye’nin yerli ve milli ilk kısa menzilli balistik füzesi 'Tayfun’un test atışı günlerdir Yunan gazetelerinin manşetlerini süslüyor. Füzenin menzili Yunanistan’ın adalar dahil ana karasına kadar kapsaması Atina’da panik havası oluştururken, savunma uzmanları Tayfun’un “çok ciddi bir caydırıcılığı” olduğuna dikkat çekiyor.



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Türkiye ile Yunanistan arasında yükselen gerilime dair çok sayıda analize imza atan Yunan medyasısorusunun cevabını arıyor.Tovima gazetesine göre bu sorunun cevabı 'hayır'...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınsözlerine dikkat çeken gazete, iki ülke arasında tansiyonun dönem dönem yükselmesine rağmen Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın NATO üyesi olmasından dolayı savaş ihtimalinin masada olmadığını yazdı.Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in eski ulusal güvenlik danışmanı olan Alexandros Diakopoulos ise bunun tam aksine Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.

2500 KM GİDEBİLEN FÜZE İDDİASI! TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ ROLÜ OYNAMAK İSTİYOR



Yunan yayın kuruluşu ERT'ye konuşan emekli General Frangoulis Fragos, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk savunma sektörüne 2500 km gidebilen bir füze tasarlama emri verdiğini iddia etti.



Fragos'a göre Türkiye bu hamlesi ile bölgesel güç olarak rol oynamayı ve daha geniş bir bölgeyi kontrol etmeyi amaçlıyor.



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Emekli Yunan hava kuvvetleri yetkilisi Konstantinos Iatridis Yunan Ta Nea gazetesine Tayfun 'un operasyonel hale gelmesi için birçok testten geçmesi gerektiğini belirtti vededi.Iatridis gazeteye yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı ve ekledi;Iatridis ayrıca Yunanistan'ın elinde elinde 150 kilometre menzilli Patriot füzeleri bulunduğunu, Ankara'nın ise hava savunma sistemine sahip olmadığını savundu.Dışişleri Bakanı Nikos Dendias SKAI televizyonuna verdiği röportajdadedi ve ekledi

Yunanistan'ın Türkiye'nin Avrupa perspektifini açıkça destekleyen tek ülke olduğunu iddia eden Dendias 'komşu ülkeye her şekilde yardım eli uzatmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.