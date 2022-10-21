Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'nın konuştuğu Türk! Bir ilke imza attı, Forbes dergisine kapak oldu

Güncelleme Tarihi:

#Dilek Gürsoy#Doktor#Forbes
Avrupanın konuştuğu Türk Bir ilke imza attı, Forbes dergisine kapak oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 11:57

Avrupa'nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dr. Dilek Gürsoy, dünyaca ünlü Forbes dergisinin Almanya'da 3 Kasım'da yayımlanacak sayısına kapak oldu. Gürsoy konuya ilişkin açıklamasında "12 yıldır tam yapay kalp alanında çalışmalar yürütüyorum. Forbes gibi dünyaca ünlü bir derginin Almanya'daki sayısında kapak olmam beni onurlandırdı." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Tıpta başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettiren ve Avrupa'nın tam yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı olan Dr. Dilek Gürsoy, ABD merkezli Forbes dergisinin Almanya'da 3 Kasım'da yayımlanacak sayısına kapak oldu.

Gürsoy, yaptığı açıklamada, "12 yıldır tam yapay kalp alanında çalışmalar yürütüyorum. Forbes gibi dünyaca ünlü bir derginin Almanya'daki sayısında kapak olmam beni onurlandırdı. Dergide, Almanya'da kuracağımız kalp hastanesi hakkında bilgiler verdim. Tam yapay kalp ve tam yapay kalp araştırmaları şu an ne durumda bunları anlattım. Avrupa'daki bu son çalışmalar hakkında bilgi sundum. Kalp yetmezliği büyük bir problem. Organ bağışı az yapılmakta. Dolayısıyla tam yapay kalp araştırmalarına önem verilmeli ve daha çok bütçe ayrılması lazım. Hem insan ve hem de hayvanlar üzerinde çok tecrübeliyim. Tam yapay kalp, özellikle kadınlarda büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupanın konuştuğu Türk Bir ilke imza attı, Forbes dergisine kapak oldu

ALMANYA'YA GÖÇ EDEN İŞÇİ AİLENİN KIZI

Almanya'ya göç eden ve Ordu Aybastılı bir işçi ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Dr. Dilek Gürsoy, başarılı ameliyatları ile Avrupa'da aranan sayılı doktorlar arasında yer alıyor.

Yapay kalp cerrahisi konusunda Avrupa'da ilk ve tek kadın doktor olan Dr. Gürsoy’un Almanya dışında Hindistan ve Türkiye'de de önemli kalp ameliyatlarında yer aldığı biliniyor.

2019'da Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü'ne ve Alman Tıp Ödülü'ne (German Medical Award) layık görülürken Gürsoy, yılın doktoru da seçilmişti. Gürsoy, şu anda Düsseldorf kentindeki Clinic Bel Etage'in başhekimliğini yapıyor.
Avrupanın konuştuğu Türk Bir ilke imza attı, Forbes dergisine kapak oldu

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAFINI HÜRRİYET'E ANLATMIŞTI

Dilek Gürsoy'un aylar önce Twitter hesabından paylaştığı muayenehanesinde dantel örerken çekilen fotoğrafı en az tıp alanındaki başarısı kadar konuşulmuş, Gürsoy da sosyal medyadaki ‘Dantel de yaparız by-pass da yeter ki kadın istesin’ paylaşımının hikâyesini Hürriyet’e anlatmıştı.

Gürsoy Hürriyet'e yaptığı açıklamada sadece dantel örmediğini börek de açtığını belirtirken, “Annem danteliyle muayenehaneme ziyaretime geldi. Ben de anneme ‘zaten küçükken de bunu yapıyordum, ver de ben de biraz yapayım’ dedim. Annem de o zaman ‘kızım bunu da anlatsana millete’ dedi. Ben de fotoğraf çekip gönderdim” ifadelerini kullandı.

‘BİZ BÖYLE DOĞDUK, BÖYLE BÜYÜDÜK’

Dilek Gürsoy, “Bunlar bizim örf ve adetlerimiz. Bir karadeniz kızı olarak biz bunları zaten yaparız. Ben de örf ve adetlerimizin önemli olduğunu onları da unutmamak gerektiğini göstermek istedim. Biz öyle doğduk, öyle büyüdük. Yani biz evet güzel işler yapıyoruz kalp cerrahıyız ama bu işleri de biliyoruz. Sadece dantel değil, su böreği de yapıyorum” diye açıklama yaptı.

Küçük yaşta babasını kaybeden Dilek Gürsoy, annesinin tek başına 40 yılı aşkın bir süre çalışarak çocuklarını yetiştirmesine hayran olduğunu söylerken, ailesine çok önem verdiğini ifade etti. Gürsoy, “Ailemle vakit geçirmeyi çok seviyorum, annemle çok vakit geçiriyorum, annem nasıl yaşamış, neler yapmış onları dinliyorum ve diyorum ki bazen, bugün bizim şartlarımız çok iyi, bunun kıymetini bilmek lazım” dedi.

Gözden Kaçmasın

Boris Johnson düğmeye bastı Sizi sadece ben kurtarabilirimBoris Johnson düğmeye bastı! 'Sizi sadece ben kurtarabilirim'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Dilek Gürsoy#Doktor#Forbes

BAKMADAN GEÇME!

Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı
VAR Odasında nasıl ters düştük

VAR Odası'nda nasıl ters düştük?

#MHK
‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu

BAKMADAN GEÇME!

Yasadışı bahse baskın 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

Yasadışı bahse baskın! 40 milyon dolarlık kripto paraya el koyuldu

#Halil Falyalı
VAR Odasında nasıl ters düştük

VAR Odası'nda nasıl ters düştük?

#MHK
‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi Sanki ceplerinde harita taşıyorlar

‘Rekortmen kuş’ Türkiye’de! Göç güzergâhı olmamasına rağmen neden ülkemize geldi? 'Sanki ceplerinde harita taşıyorlar'

#Kıyı Çamurçulluğu