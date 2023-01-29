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Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması... Açık açık tehdit etti!

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya
Yunan bakandan skandal Türkiye açıklaması... Açık açık tehdit etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 10:52

Komşu Yunanistan'da gündem bir kez daha Türkiye. Türkiye'yi hedef alan siyasetçiler kervanına Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis de katıldı. Yunan siyasetçiden skandal bir Türkiye açıklaması geldi.

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Ege'deki tansiyon Atina'dan gelen açıklamalar ile yükselmeye devam ediyor.

Son dönemde yaptığı skandal açıklamalar ile sürekli Türkiye'yi hedef alan Yunan siyasetçiler kervanına bir isim daha katıldı.

Yunanistan Kalkınma ve Yatırımlar Bakanı Adonis Georgiadis, Türkiye'yi hedef alan açıklamalara imza attı.

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Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik 'Bir gece ansızın gelebiliriz' uyarısına yanıt veren Georgiadis şu skandal ifadeleri kullandı;

'Bu sözleri her duyduğumuzda gülüyoruz. Sayın Erdoğan'a gece, öğlen, sabah veya öğleden sonra gelmeye cesaret ederse, Rafale ve Viper'ın Türk Hava Kuvvetleri'ni ezeceğini bildirmek istiyorum.'

Ta Nea bu gelişmeyi 'Erdoğan gece gelirse Rafale ve Viper Türk hava kuvvetlerini ezer' başlığı ile okurlarına sundu.

Bir Roma atasözü olan 'barış istiyorsanız savaşa hazır olun' sözüne inandığının altını çizen Yunan bakan sözlerine şöyle devam etti;

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'Ben de Erdoğan'a söylüyorum, Yunanistan'a bulaşamazsınız. Miçotakis geldi ve Silahlı Kuvvetler'i güçlendirdi. Torpidolar aldık, fırkateynler sipariş ettik, Fransa ve ABD ile ittifak yaptık, Rafales aldık.'

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YUNANİSTAN SİLAHA DOYMUYOR

Geride bıraktığımız 2022 Yunanistan için adeta silahlanma yılı oldu.

Pek çok silah anlaşmasına imza atan Atina yönetimi bir yandan açıklamaları ile Türkiye'yi hedef alırken bir yandan da milyarlarca dolarlık harcamalar yaptı.

Yunanistan, silahlanmaya 2019’da 500 milyon Euro, 2020 yılında 530 milyon Euro, 2021 yılında 2.52 milyar Euro harcarken bu rakam 2022'de 3.37 milyar Euro'ya ulaştı.

Atina yönetimi, Temmuz 2019’dan bu yana 172 silahlanma programı için 14.4 milyar Euro’luk sözleşmelerin imzalandığını açıkladı.

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#Yunanistan#Türkiye#Dünya

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