YÄ±llar Ã¶nce uyarmÄ±ÅŸ... KayÄ±p denizaltÄ±daki isimler belli oldu, dÃ¼nya onlarÄ± konuÅŸuyor

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1912 yÄ±lÄ±nda bir buzdaÄŸÄ±na Ã§arparak batan Titanik'in enkazÄ±nÄ± gÃ¶rmek isteyen turistleri taÅŸÄ±yan deniz aracÄ± dÃ¼n Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

ABD olay sonrasÄ± alarma geÃ§ip deniz aracÄ±nÄ± ve iÃ§indekileri bulmak iÃ§in arama ve kurtarma operasyonuna baÅŸladÄ±.

4 YOLCU, BÄ°R MÃœRETTEBAT

Deniz aracÄ±nÄ±n iÃ§inde kaÃ§ kiÅŸi olduÄŸuna dair resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ± ancak Ä°ngiliz Dailymail gazetesi, isminin 'Titan' olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen denizaltÄ±da bir mÃ¼rettebat ve 4 yolcunun olduÄŸunu belirtti.



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Tur ÅŸirketi OceanGate Expeditions tarafÄ±ndan iÅŸletildiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen deniz aracÄ±nÄ±n tam 111 yÄ±l sonra Titanik ile aynÄ± kaderi yaÅŸamasÄ±ndan endiÅŸe edilirken, baÅŸlatÄ±lan kurtarma operasyonu bugÃ¼n uluslararasÄ± medyanÄ±n bir numaralÄ± gÃ¼ndemi oldu.

96 saatlik 'yaÅŸam desteÄŸine' sahip denizaltÄ±daki insanlarÄ± kurtarmak iÃ§in adeta zamana karÅŸÄ± bir yarÄ±ÅŸ baÅŸlarken, deniz aracÄ±ndaki yolcularÄ±n kimlikleri de belli olmaya baÅŸladÄ±.

Ä°NGÄ°LÄ°Z MÄ°LYARDER Ä°Ã‡Ä°NDE: DAHA Ã–NCE UZAY SEYAHATÄ° DE GERÃ‡EKLEÅžTÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

Ä°ngiliz milyarder ve kÃ¢ÅŸif Hamish Harding'in Ã¼vey oÄŸlu babasÄ±nÄ±n kayÄ±p denizaltÄ±da olduÄŸunu doÄŸruladÄ±. Daha Ã¶nce Jeff Bezos'un Blue Origin ÅŸirketi ile uzay seyahati de gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olan milyarder de bu hafta Titanik'in enkazÄ±nÄ± ziyaret edeceÄŸini Facebook hesabÄ±ndan duyurmuÅŸtu.



Titan'Ä±n iÃ§indeki isimlerden bir diÄŸeri, 73 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z DenizaltÄ± pilotu Paul-Henry Nargeolet.

FransÄ±z donanmasÄ±nda 25 yÄ±l Ã§alÄ±ÅŸan Nargeolet, derin dalÄ±ÅŸ ve denizaltÄ± pilotluÄŸu konusunda popÃ¼ler bir uzman ve Titanik'in enkazÄ±nda Ã§ok zaman geÃ§irmesi ile tanÄ±nÄ±yor.

Nargeolet 2019 yÄ±lÄ±nda Irish Examiner'a verdiÄŸi bir rÃ¶portajda heyecan arayan insanlarÄ± su altÄ± yolculuklarÄ±nÄ±n riskleri konusunda uyarmÄ±ÅŸ ve "Ã‡ok derin sulardaysanÄ±z, bir ÅŸeylerin ters gittiÄŸini anlamadan Ã¶lÃ¼rsÃ¼nÃ¼z" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.



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Ä°ngiliz Dailymail gazetesi kayÄ±p denizaltÄ±daki diÄŸer iki yolcunun Pakistan'Ä±n en zengin adamÄ± 48 yaÅŸÄ±ndaki Shahzada Dawood ve onun 19 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Sulaiman Dawood olduÄŸunu yazdÄ±.

Prince's Trust hayÄ±r kurumunun yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi olan Shahzada Dawood, Pakistan'Ä±n en zengin isimleri arasÄ±nda yer alÄ±yor, ailenin Ä°ngiltere ile gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlarÄ± var.

Dawood ailesi acÄ± haberi doÄŸrularken yaptÄ±klarÄ± basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda "MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z ve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan gÃ¶sterilen ilgiye Ã§ok mÃ¼teÅŸekkiriz ve herkesten onlarÄ±n gÃ¼venlikleri iÃ§in dua etmelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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Ä°Ã§inde beÅŸ kiÅŸiyle birlikte kaybolan DENÄ°ZALTI, 670 cm x 280 cm x 250 cm boyutlarÄ±nda ve 4.000 metre derinliÄŸe kadar inebiliyor.

BeÅŸ kiÅŸilik bir mÃ¼rettebat iÃ§in oksijen ile birlikte toplamda 96 saatlik yaÅŸam desteÄŸine sahip Titan, maksimum Ã¼Ã§ deniz mili hÄ±zÄ±nda seyahat edebiliyor.Â

Titanik'in enkazÄ±nÄ± gÃ¶rmek isteyenler iÃ§in zaman zaman kÃ¼Ã§Ã¼k deniz araÃ§larÄ±yla paralÄ± turlar dÃ¼zenleniyor.

3 bin 800 metre derinlikteki enkaza yapÄ±lan yolculuk iÃ§in bilet Ã¼creti yaklaÅŸÄ±k 250 bin dolar.

Okyanusa dalÄ±ÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ dahil olmak Ã¼zere Titanik'in enkazÄ±na yapÄ±lan tur yaklaÅŸÄ±k sekiz saat sÃ¼rÃ¼yor.



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ÃœnlÃ¼ geminin enkazÄ±, Kanada'nÄ±n sahil kenti Newfoundland'un yaklaÅŸÄ±k 600km aÃ§Ä±ÄŸÄ±nda ve Atlas Okyanusu'nda 3 bin 800 metre derinlikte.

YapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemin en bÃ¼yÃ¼k gemisi olan Titanik, 1912'de Ä°ngiltere'nin Southampton limanÄ±ndan ABD'nin New York kentine yaptÄ±ÄŸÄ± ilk yolculuk sÄ±rasÄ±nda bir buzdaÄŸÄ±na Ã§arparak batmÄ±ÅŸtÄ±.

Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mÃ¼rettebattan en az 1500'Ã¼ hayatÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

