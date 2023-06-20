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111 yıl sonra tarih tekerrür etti... Titanik'in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu

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#Titanik#Denizaltı#Dünya
111 yıl sonra tarih tekerrür etti... Titanikin enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 07:45

15 Nisan 1912 sabahın erken saatlerinde, Southampton'dan New York'a yaptığı yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batan Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan bir deniz aracı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

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Kate Winslet ve Leonardo DiCaprio'nun başrollerini paylaştığı Film ile hafızalara kazınan Titanik bir kez daha gündemde.

Gösterime girdiği dönemde gişe rekorları kıran film ile popülaritesini daha da artıran gemi yeni bir trajediye ev sahipliği yapmış olabilir.

Zira ABD basınında yer alan haberlere göre, Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan bir deniz aracı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu.

111 yıl sonra tarih tekerrür etti... Titanikin enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu
Titanik 2 bin 224 yolcu ve mürettebata ev sahipliği yapıyordu. Faciada 1.500'ü aşkın insan öldü. Çünkü gemi yolcuların 3'te 12ine ev sahipliği yapabilen 16 ahşap cankurtaran botu ve dört katlanabilir bot taşıyordu.

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ZAMANA KARŞI YARIŞ

Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston Sahil Güvenlik Birimi tarafından BBC'ye verilen bilgiye göre, deniz aracını ve araçtakileri bulmak için bugün arama ve kurtarma operasyonu başlatıldı.

Deniz aracında kaç kişinin olduğu henüz net değil. İngiliz Sky News denizlatıdakileri kurtarmak için zaman karşı yarış verildiğini yazdı.

111 yıl sonra tarih tekerrür etti... Titanikin enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu
ABD Sahil Güvenliği, Titanik’in enkazının bulunduğu Kanada’nın Newfoundland açıklarında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve Titan isimli denizaltının güvertedekilere 96 saatlik hayatta kalma süresi sağladığını açıkladı.

New York Post ise kurtarma operasyonunun tarihin en derin kurtarma girişimi olacağını yazdı.

Zira denizaltının batmış olabileceği ilk akla gelen senaryo olarak öne çıkıyor.

Titanik'in enkazını görmek isteyenler için zaman zaman küçük deniz araçlarıyla paralı turlar düzenleniyor.

111 yıl sonra tarih tekerrür etti... Titanikin enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu
5 kişilik denizaltıda İngiliz milyarder ve kâşif Hamish Harding ve eski bir Fransız denizaltı pilotu Paul-Henry Nargeolet’nin olduğu belirtilirken, araçta toplam kaç kişinin olduğu bilinmiyor.

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Enkaza yapılan birkaç günlük gezilerin maliyetinin on binlerce doları bulduğu belirtiliyor.

Okyanusa dalış ve çıkış dahil olmak üzere Titanik'in enkazına yapılan tur yaklaşık sekiz saat sürüyor.

Ünlü geminin enkazı, Kanada'nın sahil kenti Newfoundland'un yaklaşık 600km açığında ve Atlas Okyanusu'nda 3 bin 800 metre derinlikte.

111 yıl sonra tarih tekerrür etti... Titanikin enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu

3 bin 800 metre derinlikte bulunan Titanik’in enkazına düzenlenen turlar 8 gün sürüyor. Turistler kişi başı 250 bin dolar ödüyor.

Yapıldığı dönemin en büyük gemisi olan Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton limanından ABD'nin New York kentine yaptığı ilk yolculuk sırasında bir buzdağına çarparak batmıştı.

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Gemideki 2 bin 200 yolcu ve mürettebattan en az 1500'ü hayatını yitirmişti.

Titanik'in enkazı 1985'te keşfedilmesinden bu yana kapsamlı şekilde araştırılıyor.

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#Titanik#Denizaltı#Dünya

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