Yeni Zelanda Başbakanı mecliste küfür etti, ortalık karıştı!

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 16:02
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Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern mikrofonun açık olduğunu unutup muhalefet liderine küfür edince, sözleri tüm meclis tarafından duyuldu.
Mikrofon kazalarının son kurbanı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern oldu. MİKROFONU FARK ETMEDİ, KÜFÜR ETTİ
MUHALEFET LİDERİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU
Yeni Zelanda Palamentosu'nda soru önergelerini cevaplayan Başbakan Ardern, muhalefetteki Özgürlükçü Parti lideri David Seymour tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Seymour Başbakan'dan ne zaman bir konuda hata yapıp özür dilediğini ve hatasını düzelttiğine dair bir örnek vermesini istedi.
Adern buna cevap olarak Yeni Zelanda'nın pandemi sürecinde zor günler geçirdiğini ancak geçmişte yaptıkları her şeyin arkasında olduğunu belirtti.
Açıklaması sonrası kendi partisinin milletvekillerinden Grant Robertson'ın yanına geçen Başbakan bu sırada Robertson'ın mikrofunun açık olduğunu fark etmeyip muhalefet liderine küfür etti.
Adern'in hakaretiMeclis Başkanı Adrian Rurawhe'nin konuşma yaptığı sırada arka plandan Palamento TV'den duyuldu.ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI
Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın söz konusu ifadeler için Seymour'dan özür dilediği belirtildi.Özgürlükçü Parti lideri David Seymour"11 YILDIR TANIRIM, BU ONUN KARAKTERİNE ÇOK AYKIRI"
Özgürlükçü Parti lideri David Seymour da Başbakan'ın kendisinden özür dilediğini doğruladı ve "Söylediği sözler karşısında şoke oldum. Jacinda'yı 11 yıldır tanırım, bu onun karakterine çok aykırı"
dedi.
Ardern'in bazı siyasi becerilerine son derece hayran olduğunu söyleyen Seymour, AP'ye yaptığı açıklamada Ardern'e özür dilediği için teşekkür ettiğini ve Mutlu Noeller dilediğini söyledi.
Seymour, Başbakan'ın sözleri için 'Sonuçta dünyanın sonu değil'
dese de, genelde ölçülü tavrı ile tanınan Adern'in mecliste küfür etmesi ülkede tartışmalara neden oldu.