Yeni Zelanda Başbakanı mecliste küfür etti, ortalık karıştı!

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Mikrofon kazalarının son kurbanı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern oldu.



MUHALEFET LİDERİ ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTTU



Yeni Zelanda Palamentosu'nda soru önergelerini cevaplayan Başbakan Ardern, muhalefetteki Özgürlükçü Parti lideri David Seymour tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.



Seymour Başbakan'dan ne zaman bir konuda hata yapıp özür dilediğini ve hatasını düzelttiğine dair bir örnek vermesini istedi.



Adern buna cevap olarak Yeni Zelanda'nın pandemi sürecinde zor günler geçirdiğini ancak geçmişte yaptıkları her şeyin arkasında olduğunu belirtti.



Özgürlükçü Parti lideri David Seymour

Açıklaması sonrası kendi partisinin milletvekillerinden Grant Robertson'ın yanına geçen Başbakan bu sırada Robertson'ın mikrofunun açık olduğunu fark etmeyip muhalefet liderine küfür etti.Adern'in hakaretiMeclis Başkanı Adrian Rurawhe'nin konuşma yaptığı sırada arka plandan Palamento TV'den duyuldu.Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın söz konusu ifadeler için Seymour'dan özür dilediği belirtildi.Özgürlükçü Parti lideri David Seymour da Başbakan'ın kendisinden özür dilediğini doğruladı vededi.Ardern'in bazı siyasi becerilerine son derece hayran olduğunu söyleyen Seymour, AP'ye yaptığı açıklamada Ardern'e özür dilediği için teşekkür ettiğini ve Mutlu Noeller dilediğini söyledi.Seymour, Başbakan'ın sözleri içindese de, genelde ölçülü tavrı ile tanınan Adern'in mecliste küfür etmesi ülkede tartışmalara neden oldu.