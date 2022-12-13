Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Kazıklı Voyvoda nasıl biriydi? Mektubundan alınan örnekler her şeyi ortaya çıkaracak...

Güncelleme Tarihi:

#Kazıklı Voyvoda#Kont Drakula#3.Vlad
Kazıklı Voyvoda nasıl biriydi Mektubundan alınan örnekler her şeyi ortaya çıkaracak...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 14:14

Bilim insanları 'Kazıklı Voyvoda' tarafından yazılan bir mektuptan alınan genetik materyalin, tarihi karakter hakkında daha önce bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıkaracağını umuyor.

Haberin Devamı

1448'den ölümüne kadar üç kez Eflak Voyvodası olmuş, Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda olarak tanınan III. Vlad ölümünün üzerinden 500 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen yeniden dünya gündeminde.

DÜŞMANLARINI KAZIĞA OTURTMASI İLE TANINIYOR

Eflak Beyliği'nde 1448, 1456-1462 ve 1476 yıllarında hüküm süren III. Vlad düşmanlarına ve rakiplerine verdiği korkunç cezalar ile tanınıyordu. 

Düşmanlarını kazığa oturtması ona ölümünden sonra 'Kazıklı Voyvoda' adının verilmesine neden oldu. Acımasız hükümdar, İrlandalı yazar Bram Stoker'ın 1897 tarihli Drakula eserine ve daha sonrasında birçok vampir hikayesine ilham kaynağı oldu.

Kazıklı Voyvoda nasıl biriydi Mektubundan alınan örnekler her şeyi ortaya çıkaracak...

Araştırmacıların incelediği 1475 tarihli mektup/ Fotoğraf: Gleb Zilberstein

YAZDIĞI MEKTUBUN ÜZERİNDEN ÖRNEKLER ALINDI

Gleb ve Svetlana Zilberstein isimli iki bilim insanı, kötü şöhretli hükümdarın yazdığı mektupların üzerinde kalan ter, parmak izi ve tükürük gibi genetik materyalleri topladılar.

Araştırmacılar topladıkları tarihsel biyomoleküllerlerin Kazıklı Voyvoda'nın hayatına dair yeni bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyor.

Haberin Devamı

 FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YANI SIRA YAŞAM BİÇİMİ DE ORTAYA ÇIKACAK

'Protein dedektifleri' olarak adlandırılan Kazakistan doğumlu kimyagerler topladıkları verilerin tarihi figürün yalnızca fiziksel yapısını değil aynı zamanda sağlık durumu, yaşam biçimi, beslenmesi gibi özelliklerini de ortaya çıkarabileceğini iddia ediyor.

Bram Stoker'ın Drakula romanının yayınlamasından tam 125 yıl sonra III. Vlad'ın genetik izini çıkardıklarını duyuran ikili The Guardian'a yaptıkları açıklamada bu tarihi özel olarak planlamadıklarını belirtti.

Kazıklı Voyvoda nasıl biriydi Mektubundan alınan örnekler her şeyi ortaya çıkaracak...

YAŞADIĞI ATMOSFERİN ANLIK BİR GÖRÜNTÜSÜNÜ ALMAYI UMUYORLAR

Bireylerin kimliklerini tanımlamak için kullanılan bir nükleik asit olan DNA, insanların hayatı boyunca aynı kalır ancak ölüm sonrası zayıflamaya başlar. DNA, bir kişinin soyunun statik kaydını sağlarken, DNA'nın kodladığı proteinler kişinin sağlığı ve alışkanlıkları hakkında da yorum sağlar.

Araştırmacılar, Kazıklı Voyvoda'nın 4 Ağustos 1475 tarihinde kaleme aldığı mektuptan alınan örneklerle yapılacak biyokimyasal analiz sayesinde acımasız hükümdarın yaşadığı atmosferin anlık bir görüntüsünü almayı planlıyorlar.
Kazıklı Voyvoda nasıl biriydi Mektubundan alınan örnekler her şeyi ortaya çıkaracak...

KAZIKLI VOYVODA KİMDİR? SONU NASIL OLDU?

Kazıklı Voyvoda, 1448, 1456-1462 yılları arası ve 1476 yılında Eflak beyliğinin voyvodası idi.

1462 yılında III. Vlad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak Beyliği Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı. 

Vlad, Macaristan'a bağlı bir beylik olan Erdel'e kaçarak Macaristan kralı Matthias Corvinus'tan yardım istedi. Ancak Macaristan, yardım talebini kabul etmedi. 

Vlad, Matthias Corvinus'un emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e getirildi. Önce hapsedilen Vlad, daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. 1474 yılında sürgün dönemi sona erdi. 

Bu tarihten itibaren Eflak'ı yeniden ele geçirme planları yaptı. 1476 yılında kuzeni Stefan Cel Mare (Büyük Stefan) ile birlikte Eflak'a döndü ve voyvoda ilan edildi. Aynı yıl 300 askeriyle birlikte yeniden Osmanlı ordularına yenildi. 

Savaşta öldürülen III. Vlad'ın başı İstanbul'a II. Mehmet'e gönderildi. 

Vlad'ın bir vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayıldı. Buna rağmen Romen halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etti.

Gözden Kaçmasın

Mide ağrısı sanmıştı, uçak tuvaletinde doğum yaptıMide ağrısı sanmıştı, uçak tuvaletinde doğum yaptıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kazıklı Voyvoda#Kont Drakula#3.Vlad

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan
Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

Küf deyip geçmeyin, birçok hastalığın kökeninde o yatıyor | 12 SORU 12 YANIT

#Sağlık