Kazıklı Voyvoda nasıl biriydi? Mektubundan alınan örnekler her şeyi ortaya çıkaracak...

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1448'den ölümüne kadar üç kez Eflak Voyvodası olmuş, Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda olarak tanınan III. Vlad ölümünün üzerinden 500 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen yeniden dünya gündeminde.



DÜŞMANLARINI KAZIĞA OTURTMASI İLE TANINIYOR



Eflak Beyliği'nde 1448, 1456-1462 ve 1476 yıllarında hüküm süren III. Vlad düşmanlarına ve rakiplerine verdiği korkunç cezalar ile tanınıyordu.



Düşmanlarını kazığa oturtması ona ölümünden sonra 'Kazıklı Voyvoda' adının verilmesine neden oldu. Acımasız hükümdar, İrlandalı yazar Bram Stoker'ın 1897 tarihli Drakula eserine ve daha sonrasında birçok vampir hikayesine ilham kaynağı oldu.



Araştırmacıların incelediği 1475 tarihli mektup/ Fotoğraf: Gleb Zilberstein

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Gleb ve Svetlana Zilberstein isimli iki bilim insanı, kötü şöhretli hükümdarın yazdığı mektupların üzerinde kalan ter, parmak izi ve tükürük gibi genetik materyalleri topladılar.Araştırmacılar topladıkları tarihsel biyomoleküllerlerin Kazıklı Voyvoda'nın hayatına dair yeni bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyor.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YANI SIRA YAŞAM BİÇİMİ DE ORTAYA ÇIKACAK



'Protein dedektifleri' olarak adlandırılan Kazakistan doğumlu kimyagerler topladıkları verilerin tarihi figürün yalnızca fiziksel yapısını değil aynı zamanda sağlık durumu, yaşam biçimi, beslenmesi gibi özelliklerini de ortaya çıkarabileceğini iddia ediyor.



Bram Stoker'ın Drakula romanının yayınlamasından tam 125 yıl sonra III. Vlad'ın genetik izini çıkardıklarını duyuran ikili The Guardian'a yaptıkları açıklamada bu tarihi özel olarak planlamadıklarını belirtti.



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