Kazıklı Voyvoda nasıl biriydi? Mektubundan alınan örnekler her şeyi ortaya çıkaracak...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 14:14
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Bilim insanları 'Kazıklı Voyvoda' tarafından yazılan bir mektuptan alınan genetik materyalin, tarihi karakter hakkında daha önce bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıkaracağını umuyor.
1448'den ölümüne kadar üç kez Eflak Voyvodası olmuş, Kont Drakula ya da Kazıklı Voyvoda olarak tanınan III. Vlad ölümünün üzerinden 500 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen yeniden dünya gündeminde.Araştırmacıların incelediği 1475 tarihli mektup/ Fotoğraf: Gleb ZilbersteinYAZDIĞI MEKTUBUN ÜZERİNDEN ÖRNEKLER ALINDI
DÜŞMANLARINI KAZIĞA OTURTMASI İLE TANINIYOR
Eflak Beyliği'nde 1448, 1456-1462 ve 1476 yıllarında hüküm süren III. Vlad düşmanlarına ve rakiplerine verdiği korkunç cezalar ile tanınıyordu.
Düşmanlarını kazığa oturtması ona ölümünden sonra 'Kazıklı Voyvoda' adının verilmesine neden oldu. Acımasız hükümdar, İrlandalı yazar Bram Stoker'ın 1897 tarihli Drakula eserine ve daha sonrasında birçok vampir hikayesine ilham kaynağı oldu.
Gleb ve Svetlana Zilberstein isimli iki bilim insanı, kötü şöhretli hükümdarın yazdığı mektupların üzerinde kalan ter, parmak izi ve tükürük gibi genetik materyalleri topladılar.
Araştırmacılar topladıkları tarihsel biyomoleküllerlerin Kazıklı Voyvoda'nın hayatına dair yeni bir bakış açısı kazandıracağını düşünüyor.
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN YANI SIRA YAŞAM BİÇİMİ DE ORTAYA ÇIKACAKYAŞADIĞI ATMOSFERİN ANLIK BİR GÖRÜNTÜSÜNÜ ALMAYI UMUYORLAR
'Protein dedektifleri' olarak adlandırılan Kazakistan doğumlu kimyagerler topladıkları verilerin tarihi figürün yalnızca fiziksel yapısını değil aynı zamanda sağlık durumu, yaşam biçimi, beslenmesi gibi özelliklerini de ortaya çıkarabileceğini iddia ediyor.
Bram Stoker'ın Drakula romanının yayınlamasından tam 125 yıl sonra III. Vlad'ın genetik izini çıkardıklarını duyuran ikili The Guardian'a yaptıkları açıklamada bu tarihi özel olarak planlamadıklarını belirtti.
Bireylerin kimliklerini tanımlamak için kullanılan bir nükleik asit olan DNA, insanların hayatı boyunca aynı kalır ancak ölüm sonrası zayıflamaya başlar. DNA, bir kişinin soyunun statik kaydını sağlarken, DNA'nın kodladığı proteinler kişinin sağlığı ve alışkanlıkları hakkında da yorum sağlar.
Araştırmacılar, Kazıklı Voyvoda
'nın 4 Ağustos 1475 tarihinde kaleme aldığı mektuptan alınan örneklerle yapılacak biyokimyasal analiz sayesinde acımasız hükümdarın yaşadığı atmosferin anlık bir görüntüsünü almayı planlıyorlar.KAZIKLI VOYVODA KİMDİR? SONU NASIL OLDU?
Kazıklı Voyvoda, 1448, 1456-1462 yılları arası ve 1476 yılında Eflak beyliğinin voyvodası idi.
1462 yılında III. Vlad'ın ordularının yenilmesiyle Eflak Beyliği Osmanlı Devleti'ne bağlanmıştı.
Vlad, Macaristan'a bağlı bir beylik olan Erdel'e kaçarak Macaristan kralı Matthias Corvinus'tan yardım istedi. Ancak Macaristan, yardım talebini kabul etmedi.
Vlad, Matthias Corvinus'un emriyle 1462 yılında tutuklandı ve Budin'e getirildi. Önce hapsedilen Vlad, daha sonra kral ve ailesiyle iyi ilişkiler kurdu. 1474 yılında sürgün dönemi sona erdi.
Bu tarihten itibaren Eflak'ı yeniden ele geçirme planları yaptı. 1476 yılında kuzeni Stefan Cel Mare (Büyük Stefan) ile birlikte Eflak'a döndü ve voyvoda ilan edildi. Aynı yıl 300 askeriyle birlikte yeniden Osmanlı ordularına yenildi.
Savaşta öldürülen III. Vlad'ın başı İstanbul'a II. Mehmet'e gönderildi.
Vlad'ın bir vampir olduğu rivayeti Almanya, Macaristan ve Rusya'da yayıldı. Buna rağmen Romen halkı onu bir kahraman olarak görmeye devam etti.