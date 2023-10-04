Yeni trend uyurken ağzı bantlamak... Faydalı mı tehlikeli mi

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Deneyenler, horlamadan ağız kuruluğuna kadar pek çok problemi “bantlama” yöntemi sayesinde çözdüklerini iddia ediyor. Bazı uzmanlar “burundan nefes almanın oksijen doygunluğunu artırarak uyku kalitesini iyileştirdiğini” belirtirken, uygulamanın yaygınlaşmasının tehlikeli sonuçları olabileceğini düşünenler de var.

Dr. David Culpepper, uygulamanın “bir süredir duyduğu en tehlikeli trendlerden biri” olduğunu belirtiyor. Dr. Culpepper, ağzı bantla kapatmanın, uyku apnesi gibi rahatsızlıkları daha da kötüleştirebileceğini söylüyor. Ağız bantlamanın, uyku rahatsızlığı olan kişilerde kalp hastalığı ve felç gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini belirten uzmanlar, horlamak gibi uyku kalitesini düşüren sorunlar için öncelikle tıbbi yardım alınması tavsiyesinde bulunuyor.