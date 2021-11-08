Yeni nesil testler yolda... Koronavirüs, grip ve nezleyi 30 dakikada tespit edecek

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İngiliz QuantuMDx isimli biyoteknoloji şirketi şu anda film setlerinde ve ofislerde salgınları erken tespit etmek için kullanılan 30 dakikalık PCR testleri geliştiriyor. Şirket grip ve nezle gibi hastalıkları da teşhis edecek yeni testler için 15 milyon sterlin fon ayırdı.

GRİP VE DİĞER VİRÜSLERİ DE TESPİT EDECEK

QuantuMDx, önümüzdeki yıl, Kovid-19'a ek olarak grip veya solunum sinsityal virüsü gibi diğer virüsleri tespit edebilen yeni testler geliştirmeyi umuyor.

İcra Kurulu Başkanı Jonathan O'Halloran, pandemi sırasında insanlar arasında düzenli test yapma ve herhangi bir virüsün yayılmasını önlemek için önlem alma konusunda istekliliğe doğru bir kayma olduğunu belirterek, "İnsanlar artık kendi sağlık hizmetlerinin kontrolünü ellerine alıyor ve kendilerini test ediyor. Bu kesinlikle davranışsal bir değişiklik.” dedi.

İNSANLAR VİRÜS BULAŞTIRMANIN NE KADAR KOLAY OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

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O'Halloran, "İnsanlar eskiden soğuk algınlığıyla askere gider ve çalışmaya devam ederdi, ancak artık insanlar virüs bulaştırmanın ne kadar kolay olduğunu biliyorlar ve hasta hissettiklerinde insanların yaptığı ilk şey kendilerini test etmek ve Kovid olup olmadığını görmek. Bu endüstrimiz için harika ve bir sonraki pandemi için ihtiyaç duyulacak testlerin daha fazla kabul göreceğini gösteriyor” şeklinde konuştu ve sözlerine ekledi;

"Bir doktora ulaşma lüksüne sahip olmadığınız zamanlarda kullanabileceğiniz testler gerçekten önemlidir. Bilim sizin için hızlıca teşhis koyabilir.”

DİĞER TESTLER İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Şirket ayrıca, hastaların teşhis için doktora gitmesine gerek kalmadan cinsel yolla bulaşan hastalıkları belirlemeye yardımcı olmak için benzer çok hedefli testleri nasıl oluşturabileceğini de araştırıyor.