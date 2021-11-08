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Şimdiye kadarki en kötü insani kriz! 'Dünya bir cehennem olacak'

#Dünya Gıda Programı#Afganistan#Dünya
Şimdiye kadarki en kötü insani kriz Dünya bir cehennem olacak

Dünya Gıda Programı, Afganistan'da 23 milyon kişinin açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı ve "İnsanların yüzde 95'i, yeterli gıdaya sahip değil. Gelecek altı ay durum bir felaket olacak. İnsanlar için Dünya bir cehennem olacak." uyarısında bulundu.

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Aylarlardır kaotik sahnelere perde olan Afganistan'da açlık korkusu gerçek anlamda hissedilmeye başladı.  Artık hava da sonbahardan kışa dönerken iyiden iyiye soğumaya başladı. Pek çok bölgede ise su kıtlığı haberleri geliyor.

Başkent Kabil'in yaklaşık 80 kilometre batısındaki Maidan Wardak'ta birkaç yüz kişilik bir erkek grubu un kuyruklarında bekliyor. Söz konusu un, Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından sağlanıyor. Taliban askerleri grup içerisinde büyük ölçüde sükuneti sağladı. Ancak yardıma ulaşamayan insanlar ise öfkeli ve korkmuşlardı. WFP, 22 milyondan fazla insana yardım etmek üzere gıda tedarikini artırıyor.

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Bu kış hava eğer uzmanların öngördüğü kadar kötü gidecek olursa, çok sayıda insanın akut açlık ve yaygın kıtlık tehdidiyle karşı karşıya kalmasından endişe ediliyor.

DÜNYA GIDA PROGRAMI'NDAN KORKUTAN UYARI: EN KÖTÜ İNSANİ KRİZ

Pazar günü Kabil'i ziyaret eden Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley bölgedeki son durumu anlattı.

"Hayal edebileceğiniz kadar kötü" diyen Beasley, şu anda dünyanın en kötü insani krizi ile karşı karşıya olduklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor:

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"İnsanların yüzde 95'i, yeterli gıdaya sahip değil. 23 milyon insanın açlık yolunda olduğunu düşünüyoruz. Gelecek altı ay durum bir felaket olacak. İnsanlar için Dünya bir cehennem olacak."

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BATI YARDIMLARI KESTİ

Taliban'ın Ağustos ayında ülkede yönetimi ele geçirmesinden önce Eşref Gani hükümetinin uluslararası toplumun yardımlarıyla kara kışla baş edebileceğine yönelik bir güven vardı. Ancak bu yardım, Gani hükümetinin çökmesiyle birlikte yok oldu. Batılı ülkeler, kız çocuklarını okula kabul etmeyen ve şeriat kurallarını yeniden yürürlüğe sokan bir rejime yardım ediyor görünmemek için Afganistan'a yönelik yardımlarını kesti.

Peki bu ülkeler öylece durup milyonlarca masum insanın büyük bir açlıkla karşı karşıya kalmasına izin mi verecek?

ÇOCUKLARIN AÇLIKTAN ÖLMESİNE İZİN VERİYORUZ

Beasley, gelişmiş ülkeleri ve milyarderleri acil yardım konusunda harekete geçmeye davet etti;

"Dünya liderlerine ve milyarderlere sesleniyorum: Bu insanların sizin küçük kızınız, küçük oğlunuz veya açlıktan ölmek üzere olan torununuz olduğunu hayal edin. Elinizden gelen her şeyi yapardınız. Çocukların açlıktan ölmesine izin veriyoruz. Yazık bize. O çocuğun nerede olduğu umurumda bile değil."

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