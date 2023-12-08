Yeni kabus: Pnömoni! Çin, Hindistan, ABD ve Avrupa'da görüldü... 'Artık herkesin kaderi kendi ellerinde'

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Çin haftalardır gizemli bir virüs nedeniyle alarma geçmiş durumda. Ülkenin kuzey kesimlerinde görülen 'Pnömoni Virüsü', Hindistan'ın ardından iki Avrupa ülkesine de sıçrayınca 'yeni salgın' endişelerini körükledi.

Çinli yetkililer hastanelerin dolup taşmasına neden olan hastalıkta, Kovid kısıtlamalarının kaldırılmasının yanı sıra soğuk mevsiminin de etkili olduğunu belirtiyor.



Çoğunlukla çocukları etkilediği görülen hastalık Avrupa'ya ulaştı. Danimarka ve Hollanda vakaları doğrularken, Fransa'da enfeksiyon vakalarının salgın seviyesine ulaştığını belirtiliyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) zatürre dalgasına neden olacak yeni patojene dair bir kanıt bulunmadığını ancak durumun yakından takip edildiğini açıkladı.



MASKE TAVSİYESİ: "HERKESİN KADERİ KENDİ ELLERİNDE"

Yakın zamanlarda ABD'nin bazı eyaletlerinde de Pnömoni vakaları bildirilirken, Washington Üniversitesi Patoloji Bölümü Profesörü Donald Karcher İngiliz Daily Star gazetesine konuştu.

Koronavirüs salgınının izleri nedeni ile insanların yeni bir virüs nedeni ile alarma geçmesinin kesinlikle anlaşılabilir olduğunu vurgulayan Karcher, bundan sonra herkesin kaderinin kendi ellerinde olduğunu söyledi;

"Şu anda yapabileceğimiz şey hastalığın yayılmaması için önlem almak. Tatil sezonu yaklaşırken dikkatli olmak akıllıca olacaktır. Eğer seyahat ediyorsanız maske takmanızı tavsiye ederim"

TEVFİK ÖZLÜ: PANİK OLUŞTURACAK BİR RİSK YOK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, ülkemiz için bir telaş ve panik oluşturacak bir riskin şuan için bulunmadığını söyledi.

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Yakın zamanda Covid-19 salgını nedeniyle travma yaşandığını o bakından herkesin tedirgin olmasının normal karşıladıklarını kaydeden Özlü, “Bildiğimiz kadarıyla bu olguların ardından yeni bir virüs ya da bir mikroorganizma belirlenmiş değil. Bir telaş bir panik oluşturacak bir risk şu an görünmüyor. İzlemek lazım, tedbirli olmakta fayda var, vakaların artışı dönemsel olarak çok beklenmedik bir olay değil” dedi.



Zatürre akciğerlerin hava keseciklerinin iltihaplanmasına neden olan bir hastalık. Hava keseciklerinin iltihaplanması öksürük veya nefes alma zorluğu gibi belirtilerle kendini belli ediyor. Bakterilerin yol açtığı zatürreler antibiyotikle tedavi edilir. Viral kaynaklı zatürrelerde antibiyotikler işe yaramaz, hastanın genel durumunu destekleyici tedaviler yapılır.

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-Ateş, titreme, üşüme, terleme

-Öksürük, balgam

-Göğüs / sırt ağrısı

-Hızlı nefes alıp verme

-Göğüste hırıltı

-Kusma

-Başağrısı

-Kas ağrısı

-Halsizlik, iştahsızlık