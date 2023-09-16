Yeni çılgınlık: Oksijen maskesi! Öğle molalarında kahve yerine oksijen alıyorlar...

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Başarılı olmak konusunda yaşadıkları baskı ile baş edemediklerinden şikayetçi olan Çinli gençler çalışma ve eğitim kapasitelerini arttırmak için yeni bir çılgınlık başlattılar.

Çin'in ünlü sosyal medya platformu Xiaohongshu'da 10 Eylül'de açılan ve 5,6 milyondan fazla görüntülenen bir başlık bu çılgınlığın ne kadar ciddi boyutlara geldiğini gözler önüne koyuyor...



26 yaşındaki 'Zhimali' isimli bit kullanıcı "Oksijen kahveden daha faydalı" başlıklı bir konu açarak ofisinde portatif oksijen makinesi kullanırken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı .

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinden yaşayan kadın ürün müdürü olarak çalıştığını ve oksijen maskesini her gece 11'e kadar çalışan iş arkadaşlarına ayak uydurmak için satın aldığını söyledi.

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Zhimali oksijen maskesinin odaklanmasına ve yaratıcılığını sürdürmesine yardımcı olduğunu iddia ederek bazen öğle arasında bazen de çalışırken maskeyi taktığını anlattı.

DERS ÇALIŞIRKEN TAKAN DA VAR

Biqibaodiyizhangyumei kullanıcı adını kullanan 21 yaşındaki bir üniversite öğrencisi de ders çalışırken zihnini boşaltmak için oksijen maskesi kullandığını söyledi ve bunun, kalp atış hızını aniden yükselten kahvenin yerine iyi bir alternatif olduğunu söyledi.

"Oksijen solumak daha çok bir plasebo etkisi gibi" diyen üniversite öğrencisi, Çin'de insanların haftanın 6 günü sabah 9'dan akşam 9'a kadar çalışmak zorunda oldukları iş hayatına ve gençlerin en büyük kabusu haline gelen akademik rekabete dikkat çekti.

İNTERNETTE 10 YUAN'A SATILIYOR

Çinli gençler arasında yeni bir çılgınlık haline gelen oksijen maskeleri internet üzerinden 10 yuan karşılığında alınabiliyor.

Ancak gençlerin aksine bazı kişiler söz konusu uygulamanın anlamsız olduğunu hatta ters etki yaratabileceğini düşünüyor.

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"SOLUDUĞUMUZ HAVA İÇİN BİLE PARA ÖDÜYORUZ"

Viral hale gelen konu başlığına yorum yazan bir kullanıcı, "Eşekler bile yorulduklarında mola verir. Şimdi insanlar doğal olarak soluduğumuz hava için bile para ödüyor" dedi.

Başka bir kullanıcı da uygulamaya karşı çıkarak oksijen tüplerine bağımlılığın uzun vadede sağlıksız olacağı uyarısında bulundu.



UZMANINDAN UYARI: CİDDİ VAKALARDA ÖLÜME BİLE YOL AÇABİLİR

Pekin'deki Tsinghua Changgeng Hastanesi'nden solunum uzmanı Mou Xiandong, Science and Technology Daily'ye yaptığı açıklamada, sağlıklı insanların edindikleri bu alışkanlıkla oksijen zehirlenmesi yaşayabileceğini, bunun da solunum sorunlarına ve akciğerlerine zarar verebileceğini hatta ciddi vakalarda ölüme bile yol açabileceğini vurguladı.