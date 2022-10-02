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Yemen ateşkesi sona erdi

Güncelleme Tarihi:

#Birleşmiş Milletler#Yemen#Ateşkes
Yemen ateşkesi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 22:46

Birleşmiş Milletler özel elçisi tarafından yapılan bir açıklamaya göre Yemen savaşında altı ay önce alınan ateşkes kararının sona erdiğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler özel elçisi yaptığı açıklamada, Yemen savaşında altı aylık bir ateşkesin uzatılmadan sona erdiğini belirterek, sükunet çağrısında bulundu ve müzakerelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi. Genişletilmiş bir ateşkesin kritik faydalar sağlayacağını ifade eden Özel elçi Hans Grundberg yaptığı açıklamada "Bugün bir anlaşmaya varılmadığı için üzgün olduğunu" belirtildi.

İsveçli diplomat, "Savaşan tarafları, Yemen halkının barış için her yolu takip etme yükümlülüğünü yerine getirmeye çağırıyorum" dedi. BM'ye göre, 2014'ten bu yana şiddetle devam eden savaş, yüz binlerce kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak öldürdü ve dünyanın en kötü insani krizini yarattı.

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#Birleşmiş Milletler#Yemen#Ateşkes

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