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Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı! İşte özellikleri ve ulaşım süreleri

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Metro#Ulaşım
Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı İşte özellikleri ve ulaşım süreleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleşen olan Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı ile günlük 1 milyon 200 bin yolcu kapasitesi ile bugün hizmete başladı. Yeni metro hattı sayesinde Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika oldu.

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İstanbul trafiğini rahatlatmak ve vatandaşların havalimanına ulaşımını kolay hale getirmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinesi ile Kadıköy - Tavşantepe metro hattına 4 durak daha eklenerek 7,4 km uzatılarak eylül ayında tamamlandı.

İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı’nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika oldu.

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Ünalan durağından metrobüse, Ayrılık Çeşmesi durağından Marmaray'a, Kadıköy durağından ise vapurlara geçiş yapılabilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı İşte özellikleri ve ulaşım süreleri


10 DAKİKA SÜRECEK

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 12 dakika, Kadıköy - Fevzi Çakmak (Hastane) arası seyahat süresi 42 dakika, Çamlıca - Kurtköy arası seyahat süresi 45 dakika, Çamlıca - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 48 dakika, Kadıköy - Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı İşte özellikleri ve ulaşım süreleri


M4 Kadıköy - Tavşantepe metro hattı, Fevzi Çakmak istasyonunda, M10 Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı hattı ile birleşti.

Böylece duraklar şu şekilde oldu:

- Kadıköy
- Ayrılık Çeşmesi
- Acıbadem
- Ünalan
- Göztepe
- Yenisahra
- Kozyatağı
- Bostancı
- Küçükyalı
- Maltepe
- Huzurevi
- Gülsuyu
- Esenkent
- Hastane Adliye
- Soğanlık
- Kartal
- Yakacık Adnan Kahveci
- Pendik
- Tavşantepe
- Fevziçakmak Hastane
- Yayalar Şeyhli
- Kurtköy
- Sabiha Gökçen

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı İşte özellikleri ve ulaşım süreleri


Metro, Türkiye'nin 3., Avrupa'nın 8. en yoğun havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na raylı sistem bağlantısı sağlayarak bu alana ulaşımda kolaylık sağlayacak.

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7 HATTA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

İstanbul'da an itibariyla Gayrettepe - Kağıthane - Eyüpsultan - İstanbul Havalimanı, Başakşehir - Çam Sakura - Kayaşehir, Halkalı - Başakşehir -Arnavutköy - İstanbul Havalimanı, Altunizade - Ferah Mahallesi - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Bakırköy - Bahçelievler - Güngören - Kirazlı Metro Hattı ile açılışı bugün yapılacak olan Pendik - Tavşantepe - Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın da dâhil olduğu, 103,3 km'lik 7 hatta çalışmalar devam ediyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı İşte özellikleri ve ulaşım süreleri


Bakan Karaismailoğlu, bu hattın açılışının ardından Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattının Kağıthane - İstanbul Havalimanı kısmını milletin hizmetine sunacaklarını, İstanbul'un havalimanlarını metro ile buluşturacaklarını bildirdi.

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