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Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımız bugün rekorlardan rekora koşuyor

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımız bugün rekorlardan rekora koşuyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 16:38

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı açılışında konuştu. Karaismailoğlu, "Havalimanlarımız bugün rekorlardan rekora koşuyor. Türkiye'deki havalimanlarında konfor var kalite var." dedi.

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Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeleri ardı ardına hizmete geçirdik. Vizyonsuzlar 'buraya havaalanı yapmak Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzer' demişlerdi. Havalimanlarımız bugün rekorlardan rekora koşuyor. Türkiye'deki havalimanlarında konfor var kalite var.

Halkımızı konforlu ulaşım imkanlarıyla buluşturmak, Türkiye'nin yüzyılı için ulaşım projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. İstanbul'u birilerinin keyfine bırakmayacağız. İstanbulluları yeni metro hatlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. 6 hatta daha çalışmalar devam ediyor.

Şu an İstanbul'da işletmede olan raylı sistemlerin yapımı önceki dönem tamamlanmıştı.

Metro hattımız Pendik halkı başta olmak üzere tüm İstanbullulara hayırlı, uğurlu olsun

Bakan Karaismailoğlu: Havalimanlarımız bugün rekorlardan rekora koşuyor

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#Sabiha Gökçen Havalimanı#Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı#Adil Karaismailoğlu

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