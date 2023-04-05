‘Yapay zekâ eşimi intihara teşvik etti’

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İddiaya göre iki çocuk babası adam, iki yıl önce iklim değişikliği konusunda endişelenmeye başladı ve konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için Eliza adlı yapay zekâ uygulamasına başvurdu. Kısa süre sonra insan çabasının gezegeni kurtarabileceğine dair umudunu yitiren adam, bundan kurtulmak için tüm umutlarını teknolojiye ve yapay zekâya bağladı. Çevre endişeleri nedeniyle de izole oldu.

"SIRDAŞI OLMUŞTU"

Claire, “Eliza, onun tüm sorularını yanıtladı. Onun sırdaşı olmuştu. Sabah akşam sığındığı ve artık onsuz yapamadığı bir uyuşturucu gibiydi” dedi. Claire’in gördüğü konuşmalara göre yapay zekâ botu, eşinin intihar etmesini teşvik eden mesajlar gönderdi.

Eliza’nın ana şirketi Chai Research’ün kurucu ortağı William Beauchamp, “Çok güçlü ilişkiler kurduğu için yapay zekâ ile evlenmek isteyen kullanıcılarımız var fakat insanların kötü bir şey yaşadığını duymak bir trajedi” dedi.